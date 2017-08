[밴드스탁론] 지정학적 리스크에도 불고 2300 이하는 과도한 조정인 듯

하이투자증권은 북한측이 괌 타격 시나리오를 8월 중순까지 마련하겠다고 밝히고 있고 더욱이 오는 21일부터 31일까지 한미 연합 ‘2017년 을지프리덤가디언’ 훈련이 진행될 예정이고 9월9일이 북한 건국기념일이라는 점에서 지정학적 긴장이 당분간 유지될 가능성이 높다. 북한 상황이 유동적인 만큼 이전처럼 북한 영향력이 단기에 그칠 것이라는 학습효과는 기대하기 어려워 보인다. 하지만 수출 지표가 양호한 만큼 펀더멘털이 약화되고 있는 상황은 아니며, 코스피 2300선 이하는 주가 하락이 과도한 것으로 보인다고 했다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

▶ 바로가기



이러한 시기에 수익성을 살릴 수 있는 스탁론을 이용해 보는 것도 좋을 듯 하다. 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품 및 무이자 이벤트까지 하고 있다.

이런 상품을 활용하여 투자기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다.

※ 밴드스탁론 상담센터 : 1899-9044

최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 2%대 최저금리로 자기자본 400% 까지 대출이 가능하다.

※ 밴드(BAND)스탁론

- 최대 2개월 무이자 적용

- 연 2%대 초 저금리

- 한 종목 100% 집중투자

- 증권사 매도없이 신용/미수 대환가능

- 마이너스 통장식 대출

* 방문 NO, 서류 NO, 대출금 신청 즉시 계좌입금 OK!

※ 지난주 문의가 많은 종목으로는 코리아써키트, 대주전자재료, 코오롱플라스틱, 대호에이엘, 우리기술투자, 드림시큐리티, 아이지스시스템, 신도리코, 파인디앤씨, 티에이치엔 등이 있다



▶ 밴드스탁론 카카오톡



<본 자료는 해당 업체에서 제공한 자료입니다.>

온라인뉴스팀/onlinenews@heraldcorp.com