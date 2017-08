‘있다면’, 뉴이스트W는 뉴이스트때의 음악과 어떻게 달라졌나?

[헤럴드경제=서병기 선임기자]뉴이스트의 유닛 뉴이스트 W가 부르는 ‘있다면’은 뉴이스트의 이전 노래들과 분위기가 달라졌다.키겐(Kiggen)과 최진경이 작곡한 ‘있다면’은 한마디로 감성 발라드다. 곁에 없는 이에 대한 쓸쓸한 그리움을 담담하지만 깊은 슬픔으로 표현했다.황민현 한명 빠진 것 외에는 팀은 그대로다. 이전에는 주로 일렉트로닉 사운드에 기반한 댄스 음악, 신스팝을 했다. 이전에도 발라드를 안부른 것은 아니지만, 타이틀곡은 거의 댄스음악이었다. 이번에는 과거보다 훨씬 더 담담하고 편안한 발라드로 대중앞에 돌아왔다.‘프로듀스101’을 통해 확고한 팬덤을 구축했다는 장점도 있지만, 차분하게 불러도 애절함만큼은 고조시킨다는 게 이들의 강점이다.물론 노래의 거의 끝 부분에서 음정 처리가 완벽하지는 않지만 20대초반의 나이로 감성 발라드를 차분하게 풀어낸다는 것은 대단한 장기다.음반 발매 없이도 좋은 성적을 거두고 있는 뉴이스트 W의 ‘있다면’은 20대초반 아이돌이 강점인 젊음과 비주얼을 부각시키고, 음악에도 적당한 자극을 가미해 캐릭터와 스토리텔링을 극대화하는 전략과는 사뭇 다른 방향이다.따라서 ‘있다면’ 같은 노래가 궤도에 진입하면 MSG가 없기에 오래갈 수 있다.노래 도입부인 “있다면 말할 수 있다면~”으로 렌(최민기)이 담담하게 시작하면 그 다음은 바로 김종현(JR)의 랩 파트가 이어진다. 종현의 랩은 2단계로 “있다면 지금까지 놓친 필름 속에~”는 차분하게 진행되고, 이어 “떠나 보내고 나서 널 생각해 봤자~”부터는 제법 힘을 준다.그리고 나면 아론(곽영민)이 “I wanna wanna turn back the time we had~”라는 멜로딕한 파트에서 감정을 조금 넣어 부른다. 이 파트는 약간 오버하기 쉽지만 아론은 최대한 감성을 절제해가며 감성전달을 배가시키기 위해 다음 파트로 바통을 넘긴다.이를 이어받은 강동호(백호)는 “닿을 수 있다면 얼마나 좋을까/꿈에서라도 if i could stay one more night/소설처럼 아니 거짓말처럼 널/다시 만나 활짝 웃을 수 있다면”을 부르면서 감성을 고조시킨다.뉴이스트는 ‘피로사회’에서 지친 팬에게 저자극성 콘텐츠 ‘있다면’을 선물하듯 보내준다./wp@heraldcorp.com