[밴드스탁론] 3분기는 조정 받은 종목을 사두자!

이런 상품을 활용하여 투자기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다. 신한 투자 증권은 외국인이 5거래일 동안 1조원 이상 순매도한 뒤로 1-2개월 동안 코스피 지수가 부진한 흐름을 보인다라는 것을 과거의 패턴 분석을 통해서 분석했다. 지난 24일부터 28일까지 외국인은 1.6조원 순매도를 기록했으며 이번 외국인의 순매도 이유는 지수 조정이라는 분석도 있지만 미 연방준비제도가 올 9월부터 만기가 돌아온 채권을 다시 사들이기 시작한다. 이로 인해 달러 강세 현상 우려에 따른 외국인 차익 실현 심리를 자극한 거로 보기도 한다. 결국 지수 부담이 아닌 이상 3분기에 조정 받은 주식을 사두면 좋다라고 판단했다이러한 시기에 수익성을 살릴 수 있는 스탁론을 이용해 보는 것도 좋을 듯 하다. 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품 및 무이자 이벤트까지 하고 있다.이런 상품을 활용하여 투자기회로 삼아 ‘밴드스탁론’을 이용하여 낮은 비용으로 자금을 빌려 수익성 높은 곳에 투자해 수익을 극대화하는 레버리지 효과 기회를 놓치지 말아야 한다.



최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 2%대 최저금리로 자기자본 400% 까지 대출이 가능하다.



※ 지난주 문의가 많은 종목으로는 엠에스오토텍, KEC, 유진투자증권, 하이셈, 크루셜텍, 엔피케이, 한창, 다나와, 코리아써키트, 스페코 등이 있다