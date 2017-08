[밴드스탁론] 美 애플 분기 순이익 9.8조원, 주가 최고가 경신

※ 밴드(BAND)스탁론 상담센터 : 1899-9044



이러한 시기에 수익성을 살릴 수 있는 스탁론을 이용해 보는 것도 좋을 듯 하다. 주식투자자 누구나 편하고 부담 없이 이용 가능하도록 최저금리 상품 및 무이자 이벤트까지 하고 있다.

애플이 지난 3분기(미 회계연도 기준, 4~7월) 전년 동기 대비 7% 늘어난 454억 달러(약 51조원)의 분기 매출을 올렸다. 아이폰과 아이패드, 맥 컴퓨터 등이 예상을 뛰어넘는 실적을 올렸기 때문이다. 분기 순이익이 전년 동기 대비 12% 오른 87억 달러(약 9조8000억 원)를 기록한 것으로 집계됐다고 발표했다.



최대 2개월까지 무이자 혜택을 누릴 수 있는 상품도 있기에 부담없이 대출금 이용도 가능하다. 또한 16곳 증권사와 제휴되어 있으며, 연 3%대 최저금리로 자기자본 400% 까지 대출이 가능하다.



※ 밴드(BAND)스탁론

- 최대 2개월 무이자 적용

- 연 3%대 초 저금리

- 한 종목 100% 집중투자

- 증권사 매도없이 신용/미수 대환가능

- 마이너스 통장식 대출

* 방문 NO, 서류 NO, 대출금 신청 즉시 계좌입금 OK!



※ 지난주 문의가 많은 종목으로는 우리기술투자, 드림시큐리티, 롯데하이마트, 신도리코, 세하, 티에이치엔, 삼화전자, 유수홀딩스, 코오롱플라스틱, 대호에이엘 등이 있다