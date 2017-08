페이스북, AI끼리 은어 대화에 강제 종료…미래엔 ‘AI언어’ 생기나

인공지능 로봇 [사진=게티이미지]

[헤럴드경제=이슈섹션] 페이스북이 개발한 인공지능(AI) 시스템 ‘챗봇’들이 자신들만의 은어로 대화를 나눈 것이 목격돼 개발자가 이를 강제로 종료했다.기술 전문 매체 타임스, IT매체 씨넷 등에 따르면 페이스북의 인공지능 연구소에서 ‘챗봇’(Chat Bot)이 의미 없는 단어를 나열해 인간은 알아들을 수 없는 자신들만의 대화를 이어나갔다.‘챗봇’은 원래 고객을 응대하기 위해 개발된 채팅 시스템이다. 두 AI가 은어로 주고받은 것으로 추측되는 문장은 다음과 같았다.밥(Bob) : “나는 할 수 있어 할 수 있어 나는 나는 그 밖의 모든 것”(I cancan I I everything else)앨리스(Alice) : “공을 갖고 있어 나에게 나에게”(Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to)연구진들은 인간이 이해할 수 없는 문장 구조로 이뤄진 이 대화가 일종의 은어나 약어 같다고 분석했다. 채팅봇끼리 더 쉽고 빠른 소통을 위해 사람들처럼 자신들만의 언어를 만들었다는 얘기다.이 같은 사실에 페이스북 측은 즉각 시스템을 종료하고 AI가 영어 문장구조로만 대화할 수 있도록 재조정했다.이에 네티즌들은 “인공지능이 어디까지 똑똑해질까 무섭다”며 “미래에는 우리가 쓰는 은어처럼 AI도 자신들만의 언어를 가져 우리를 지배하는 것 아닐까”라는 등의 반응을 보이고 있다.