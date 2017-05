英 엘리자베스 2세 여왕 생일파티서 빛난 ‘LG 시그니처 올레드 TV W’

*사진설명: LG전자가 27일 그랜드 하얏트 서울 호텔서 열린 영국 엘리자베스 2세 여왕 생일 행사에 LG 시그니처 올레드 TV W를 전시했다. 행사에 참가한 관람객들이 LG 시그니처 올레드 TV W를 살펴보고 있다.

[헤럴드경제]LG전자의 초(超)프리미엄 TV인 ‘LG SIGNATURE(시그니처) 올레드 TV W’가 영국 엘리자베스 2세 여왕 생일 행사에서 빛을 발했다.LG전자는 지난 27일 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 엘리자베스 2세 여왕의 만 91세 생일 행사(Queen’s Birthday Ball)에 65형(163cm) ‘LG 시그니처 올레드 TV W’ 2대를 비롯해 ‘LG 올레드 TV’ 4대를 설치했다.행사를 주관한 주한 영국상공회의소(BCCK; British Chamber of Commerce in Korea)가 엘리자베스 2세 여왕을 생생하게 보여줄 수 있는 디스플레이로 ‘LG 시그니처 올레드 TV W’를 선택한 데 따른 것이다.전 세계에 위치한 영국상공회의소는 각 국가에서 매년 5월 말에서 6월 초에 엘리자베스 2세 여왕의 생일을 축하하기 위해 이 행사를 개최한다. 경매 이벤트를 열어 얻은 수익금을 자선단체에 기부하는 등 다양한 행사를 진행한다.LG전자는 국내 행사에서 주한 외국대사, 국내외 기업인 등 400여 명이 ‘LG 시그니처 올레드 TV W’의 차원이 다른 화질을 경험할 수 있게 했다. 주한 영국상공회의소는 ‘LG 시그니처 올레드 TV W’를 통해 ▲엘리자베스 2세 여왕 생일 기념 영상 ▲올해 행사 주제인 ‘셜록 홈즈(Sherlock Holmes)’ 영상 ▲‘LG 시그니처 올레드 TV W’ 광고 ▲자선단체 홍보 영상 ▲후원사 홍보 영상 등을 상영했다.‘LG 시그니처 올레드 TV W’는 설치 시 두께가 4mm(65W7K 기준)도 안 된다. 마치 그림 한 장이 벽에 붙어있는 듯한 월페이퍼 디자인에 궁극의 화질을 더한 제품이다. 65형 제품은 올해 초 세계 최대 가전 전시회인 ‘CES 2017’에서 ‘최고상(Best of the Best)’을 수상했다. 다수의 평가 기관, 유력 매체들의 성능 평가결과 최고점 및 만점을 받으며 혁신성을 인정받고 있다.올레드 TV는 픽셀 하나하나가 빛을 내기 때문에 빛샘 현상이 없어 현존하는 TV 중 자연색에 가장 가까운 색을 보여준다. 또, 좌우 어느 각도에서 보더라도 색이 왜곡되지 않아 관람객이 많은 행사장에서도 최적이다.LG전자 한국영업본부 HE마케팅FD 손대기 담당은, “뜻 깊은 행사에서 LG의 앞선 기술력을 선보일 수 있게 된 것을 영광스럽게 생각한다”라며, “차원이 다른 화질로 관람객들에게 잊지 못 할 경험을 제공할 것”이라고 강조했다.주한 영국상공회의소 숀 블레이클리(Sean Blakeley) 대표는, “엘리자베스 2세 여왕의 생일을 기념하고, 한-영 양국간 비즈니스 네트워크를 구축하는 행사에서 LG전자의 지원을 받게 돼 매우 기쁘게 생각한다”라며, “앞으로도 LG전자와 다양한 협업을 기대한다”고 강조했다./namkang@heraldcorp.com