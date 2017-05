트럼프, 홀로코스트 추모관 방명록에 단 세문장…‘감사카드 쓴 줄’

SNS상에서 확산되고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령의 홀로코스트 추모관 방명록. [트위터 캡처]

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 버락 오바마 전 미국 대통령(오른쪽)이 각각 홀로코스트 추모관 방명록에 남긴 글. [트위터 캡처]

[헤럴드경제=이슈섹션]도널드 트럼프 미국 대통령이 홀로코스트 추모관 방명록에 남긴 글이 사화관계망서비스(SNS)에서 확산되고 있다. 한 나라의 대통령이 쓴 글이라고 하기엔 진정성도 없고 수준도 낮다는 지적이다.23일(현지시간) 부인 멜라니아 여사, 장녀 이방카, 사위 재러드 쿠슈너 백악관 선임고문과 함께 이스라엘 홀로코스트 추모관 ‘야드 바셈(Yad Vashem)’을 방문한 트럼프 대통령은 방명록에 “내 모든 친구와 함께 여기 오게 돼 대단한 영광이다(It is a great honorto be here with all of my friends). 정말 놀랍다(So amazing), 절대 잊지 않을 것(will Never Forget!)”이라고 적었다.이 시설은 2차 대전 중 나치 독일이 자행한 유대인 대학살 관련 사료와 피해자 증언이 담긴 문서, 개인 자료 등을 보관하고 나치에 희생된 유대인 600만 명을 추모하는 곳이다.미국 CNN 방송은 이 글이 희생자를 기리는 문구라기 보다는 감사카드에 적을 만한 문구에 가까워 온라인 상에서 논란이 일고 있다고 전했다. 트위터에서도 트위터를 자주 사용하는 트럼프 대통령이 트위터의 글자수 제한인 140자에 길들여진 것이라는 비판의 목소리가 제기됐다.이와 함께 트럼프 대통령의 방명록 글은 과거 오바마 전 대통령이 홀로코스트 추모관에 남긴 방명록 글과 비교되면서 더욱 비교되고 있다.오바마 전 대통령은 2013년 같은 곳에서 “이스라엘의 놀라운 설립을 시작한 선지자를 방문해 겸손해지고 영감을 받는다. 우리 두 나라가 같은 비전과 미래 세대에게 평화와 번영을 확보해주려는 의지를 갖추기를 바란다”고 방명록에 적었다.2008년 대선 후보 시절 방문 때에는 “나는 이 놀라운 기관에 책임을 다하는 모두에게 감사하다. 위험, 전쟁, 갈등의시기에 거대한 악에 대한 인간의 잠재력, 비극으로부터 일어나 세상을 다시 만드는 능력을 되새기는 것은 축복이다”라는 장문의 글을 남겼다.한편 부시 전 대통령은 2008년 홀로코스트 추모관 방명록에 “이스라엘에 축복이 있기를”(God Bless Israel)이라는 짧은 한 마디만 남겼다.