경원재 앰배서더 인천, 아시아 최고 전통 문화유산 호텔상 수상

[헤럴드경제=이홍석(인천) 기자]경원재 앰배서더 인천이 세계적인 여행지 젯세터(JETSETTER)가 주최하는 '아시아 어워즈 오브 엑설런스 2017 (Asia Awards of Excellence 2017)'에서 아시아 최고의 전통 문화유산 호텔(Asia`s Most Excellent Heritage Hotel)상을 수상했다.경원재 앰배서더 인천은 송도 신도시 내에서 빛을 발하는 전통 한옥 건축의 아름다움과 한옥 호텔에서 제공되는 각종 전통 문화 콘텐츠의 우수성을 인정받아 이번에 수상의 영광을 안게 됐다.경원재 앰배서더 인천 조 달 총지배인은 "전통 한옥 호텔인 경원재 앰배서더 인천이 한국을 넘어 아시아를 대표하는 헤리티지(Heritage) 호텔로 선정돼 영광"이라며 "앞으로도 한국을 대표하는 전통 한옥 호텔로서 전통 한옥의 우수성을 널리 알리고 한옥 호텔만의 세심하고 정성스러운 서비스로 고객 감동을 높여가겠다"고 말했다.아시아 어워즈 엑설런스 2017(Asia Awards of Excellence 2017)은 지난 3월 31일 마카오에서 120명의 VIP가 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.세계적인 여행지 젯세터(JETSETTER) 주최로 매년 개최되는 '아시아 어워즈 오브 엑설런스(Asia Awards of Excellence)는 아시아 태평양 지역의 특급 호텔, 럭셔리 리조트를 대상으로 컨벤션 부문, 수영장&체련장 부문, 환경 친화부문 등 27개 부문에 걸쳐 상을 수여한다.