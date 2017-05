첫 아프리카 출신 WHO 사무총장 탄생

세계보건기구(WHO) 설립 후 처음으로 아프리카 출신이 사무총장에 선출됐다. WHO는 23일(현지시간) 열린 제70차 세계보건총회(WHA)에서 다음 달 임기가 끝나는 마거릿 챈 사무총장의 후임으로 테드로스 아드하놈 게브레예수스<> 전 에티오피아 보건·외교 장관을 선출했다.WHO에서 닥터 테드로스로 불리는 그는 1차 투표에서 전체 185표 중 과반인 95표를 얻었다. 데이비드 나바로(영국) 전 WHO 에볼라 특사는 52표, 사니아 니슈타 파키스탄 전 보건 장관은 38표를 얻었다. 2차 결선투표에서 테드로스 전 장관은 아프리카 국가의 지지를 업고 133표를 얻어 50표를 얻는 데 그친 나바로 전 특사를 압도했다. 2개국은 기권했다. 이날 WHO 사무총장 선출은 사상 처음으로 회원국 전체가 직접 투표를 하는 방식으로 이뤄졌다. 지금까지는 대륙별 대의원 30여 명이 사무총장을 선출해왔다.테드로스는 WHO 설립 역사상 처음으로 아프리카 출신 사무총장이 됐다. 의사 출신이 아닌 비의료인으로도 최초다. 그는 오는 7월 5년 임기를 시작한다.김현경 기자/pink@