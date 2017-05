‘욜로족’, 하나투어 올 여행박람회 핵심 키워드

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘한번 뿐인 인생, 나를 위해 살자.’‘포미’(For Me), ‘욜로’(You Only Live Once), ‘혼행’(나혼자 여행)족이 여행 트렌드의 대세를 형성하면서, 국내 최대 여행기업 하나투어 여행박람회의 캐치 프레이즈가 ‘나를 위한 단 하나의 여행’으로 정해졌다.하나투어[039130](대표 김진국)가 주최하는 ‘2017 하나투어 여행박람회(HANATOUR International Travel Show 2017)’가 오는 6월 9일부터 사흘간 고양 킨텍스 제1전시장(3, 4, 5홀)에서 열린다. 앞서 8일엔 기관(기업) 대 기관(기업) 비즈니스 한마당이 펼쳐진다.최대 반값 할인이 진행되며, 올해의 추천여행지로 꼽힌 일본 홋카이도, 머지 않아 교류의 빗장을 풀릴 것으로 기대되는 중국행 상품에 대해서는 다양한 특전이 제공된다.올해로 11주년을 맞는 하나투어 여행박람회에서는 축구장 5개를 합쳐놓은 공간(3만2157㎡)에, 세계 각 국 관광부, 관광청, 세계 유명호텔, 리조트, 항공사, 면세점 등 국내 국외 관광 문화 관련 주요업체들이 1000여개 부스로 참가해, 방문객들에게 맞춤 여행정보를 제공하게 된다.= 여행박람회의 핵심은 가성비 높은 여행 기회를 잡는 것이다. 박람회 현장에서 판매하는 여행상품과 여행용품들은 평소 대비 특별 할인된 가격에 제공된다.평소 79만9000원부터 판매되는 ‘대만 4일’ 상품은 반값인 39만9000원부터, 미주지역 스테디셀러상품인 ‘미서부 일주 6일-3대캐년’도 기존 가격에서 60만원 가량 할인된 179만원부터 찾아볼 수 있다.또한 박람회 추천여행지로 선정된 ‘홋카이도 3일’은 59만9000원부터 예약 가능하다.박람회 방문객을 대상으로 진행되는 ‘골든티켓 이벤트’는 참가자 중 총 3명을 추첨해 세계일주 항공권을 제공하며, 또 다른 1명에게는 동행인과 함께 푸껫 요트투어를 즐길 수 있는 티켓을 준다.각 전시관에서 진행하는 게릴라성 추첨행사를 통해 싱가포르나 태국 끄라비 등 인기여행지 호텔을 무료로 예약하는 행운을 잡을 기회도 제공된다.여기에 방문객 대상 공통으로 제공되는 특전도 다양해 SM면세점에서 쇼핑 시 최대 32% 할인혜택이 제공되는 VVIP등급으로 무료 승급해주고, 최대 100만원 상당의 SM면세점 적립금도 추가로 제공한다.또한 티마크그랜드호텔 레스토랑 및 카페 20% 할인권도 받을 수 있어 별도 이벤트에 참가하지 않더라도 여행경비를 줄이는 효과를 얻을 수 있다.= 부스에 설치된 VR기기로 여행지를 미리 둘러보고, 포토 키오스크를 활용해 스위스 융프라우나 미국 라스베이거스를 배경으로 기념사진을 남길수 있다.박람회장은 방문객들의 편의를 고려해 관심지역과 여행목적에 따른 전시관들로 세분화된다.지역에 따라서는 한국과 일본, 중국, 동남아, 남태평양, 미국&캐나다&중남미, 유럽&중동&아프리카 등 7개 전시관으로 나뉜다.특별히 이번 박람회는 해외공연단의 무대와 시식행사, 문화체험 등 박람회 현장에서 즐길 수 있는 체험프로그램 비중이 늘었다.태국여행 중 누구나 한번씩은 관람한다는 명물 ‘아프로디테 카바레 쇼’를 비롯해 일본 ‘노보리벳츠 다테 지다이무라 닌자 쇼’, 중국 사천성 ‘변검 쇼’와 비엔나 ‘바로크 오케스트라’ 등 해외 인기 공연팀들이 박람회기간 일제히 방한해 관람객들을 위한 무대를 펼친다.= 동남아관에서 태국 마사지를 체험하고, 일본관에 들러 유카타를 입어보면서 여행기분을 미리 내볼 수도 있다. 하나투어의 ‘셰프동반 미식투어’ 테마여행상품을 홍보하고자 골프&테마관 내 마련되는 오세득 셰프의 부스에서는 오 셰프의 특제 버거도 맛볼 수 있다.어린 아이들과 함께 박람회장을 찾는 이들은 괌/사이판 PIC의 인기프로그램인 ‘나눔씨앗 영어클래스’ 체험을, 그리고 여행작가를 꿈꾸는 방문객이라면 10일과 11일 오후 진행되는 ‘HITS 여행작가스쿨’을 주목하자. 여행박람회 홈페이지에서 사전 신청할 경우, 무료로 참가 가능하다.박람회장을 직접 찾기 어려운 경우엔 5월 22일부터 6월 11일까지 하나투어 홈페이지에 열리는 온라인예약관을 통해 여행박람회 상품을 확인 및 예약할 수 있다.‘2017 하나투어 여행박람회’ 입장권은 박람회 현장에서 7,000원에 판매되지만, 하나투어 및 하나투어 클럽 회원에게 무료로 제공되며, 여행박람회 홈페이지 초청장 출력 및 당일 현장 등록 그리고 카카오톡 플러스친구를 맺어도 무료 입장이 가능하다.