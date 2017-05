이재정, 한국인 최초 미국 CDSP 명예박사학위 받아

[헤럴드경제=박정규(수원)기자]이재정 경기도교육감은 지난 19일 미국 캘리포니아 주 버클리 소재 Church Divinity School of the Pacific(CDSP)에서 명예박사학위를 받았다. CDSP 명예박사 수여는 한국인으로서는 최초이다.CDSP는 1893년에 설립된 학교로 미국과 캐나다 신학대학원연합회 승인위원회로부터 인가받은 학교이며 MDiv(목회신학석사), MTS(신학연구석사), DMin(목회학박사) 과정이 있다.CDSP 이사회는 이재정 교육감의 교육자와 성직자로서의 뛰어난 리더십은 물론 헌신과 봉사 정신을 높이 평가했으며, 대한성공회 사제, 성공회대학교 총장, 국회의원, 통일부장관, 현재 주민직선 교육감으로 집무하면서 보여준 교육개혁, 민주정신, 정의구현, 통일을 향한 열정과 공로를 기리며 만장일치로 이번 CDSP 졸업식 및 학위수여식에서 명예박사학위 수여를 결정했다고 밝혔다.이재정 교육감은 “개인의 영광이라기보다 그동안 민주화와 한반도 평화를 위해 함께한 분들의 영광으로 생각하며 특히 고 노무현 대통령을 비롯해 이 땅에 민주주의를 뿌리내리기 위해 애쓰셨던 분들, 분단을 극복하기 위해 애쓰셨던 분들, 교육을 통해 새로운 미래를 만들어 가는 분들께 영광을 돌리고 싶다”고 했다.이어 “명예박사학위 수여를 계기로 교육, 종교, 사회 분야에서 양국 교류협력을 촉진시키는 지도자로서 적극적인 역할을 할 것”이라고했다.이재정 교육감은 고려대학교 문학사, 캐나다 매니토바대 문학석사, 캐나다 토론토대 트리니티칼리지 신학박사 학위를 받았다. 지난 2006년 민주평화통일자문회의 수석부의장 시절 캐나다 토론토대 트리니티칼리지가 수여하는 명예신학박사(Doctor of Sacred Letters) 학위를 받았다.fob140@heraldcorp.com