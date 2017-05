[헤럴드경제=강승연 기자]KB국민카드(사장 윤웅원)가 2017년 IT 직무 관련 신입 사원을 공개 채용한다고 15일 밝혔다.채용 분야는 IT직무 부문으로 7명 내외의 인원을 채용할 계획이다.이번 채용은 학력, 성적, 성별, 나이 등에 관계 없이 IT 관련 자격증 보유자면 누구나 지원할 수 있는 것이 특징이다.입사 지원은 15일부터 22일 오전 11시까지 KB국민카드 홈페이지에서 가능하며, 서류 전형과 면접을 거쳐 6월 말 최종 합격자를 발표할 예정이다.KB국민카드 관계자는“디지털화(Dizitalization)와 빅데이터 등 미래 성장을 위한 IT 역량과 창의적 리더십을 갖춘 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”며 “주변과 소통하는 조직 융화형 인성과 윤리적 가치관을 바탕으로 미래 성장을 주도해 나갈 수 있는 핵심 인재를 적극 채용할 것”이라고 말했다.spa@heraldcorp.com