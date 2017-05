[헤럴드경제=이슈섹션]영국 잉글랜드에 있는 국민보건서비스(NHS) 병원 수 곳들이 사이버 공격으로 인해 IT 시스템 마비를 겪고 있다고 BBC 방송이 12일 보도했다.BBC는 수도 런던과 제2의 도시 버밍엄, 노팅엄, 컴브리아, 허트포드셔 등지의 NHS 병원들이 내부 IT 시스템 장애를 겪고 있다고 전했다.방송은 IT 전문매체 블랙풀 가젯을 인용해 IT 시스템 장애로 인해 이들 병원의 의료진이 필기구와 종이를 사용하고 있다고 전했다.NHS 관할기관인 ‘NHS 잉글랜드’는 현재 상황을 파악하는 중이라고 밝혔다.