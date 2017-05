[2017베니스비엔날레] 주요 외신, 꼭 봐야할 전시에 잇단 ‘한국관’ 선정…왜?

[헤럴드경제(베니스)=이한빛 기자] 2017년 베니스비엔날레 국제미술전 사전 오프닝 3일째인 12일에도 한국관의 인기는 식을 줄 몰랐다. 자르디니 공원을 찾은 관람객들은 한국관 옥상과 전면을 차지한 네온사인(코디최 ‘베네치안 랩소디’)을 보고 무엇엔가 ‘홀린 듯’ 한국관으로 들어섰다. 문화강국인 독일과 일본 사이에 낀 한국관은 독특한 주제로 관람객은 물론 평론가의 호평을 독차지했다. 주요 외신들은 한국관을 꼭 봐야할 전시 리스트에 명기했다.가장 먼저 한국관을 최고 전시로 꼽은 곳은 영국의 미술전문매체인 아트뉴스페이퍼(Art News paper)다. 아트뉴스페이퍼는 VIP와 언론을 대상으로 하는 사전오프닝 첫 날인 10일 한국관을 ‘베니스비엔날레 국가관 8선’(State of the nations: our pick of the Venice Biennale pavilions)제하 보도에서 미국관, 독일관, 호주관 등과 함께 꼭 보아야할 전시로 꼽았다. 특히 한국관을 8개국 중 처음으로 언급해 눈길을 끌었다. 아트뉴스페이퍼는 “국가관 전면을 수상쩍은 광고판으로 도배한 한국관 코디최의 ‘베네치아 랩소디’는 ‘핍 쇼’(Peep showㆍ엿보기 공연)를 보는 전율을 느끼게 한다”며 “그의 ‘생각하는 사람’(The Thinker, 1995-6)은 ‘놀라운 미술사적 재구성’(startling art historical re-configuration)”이라고 평가하기도 했다.이틑날엔 이탈리아 현지 언론의 주목을 받았다. 이탈리아의 유력 예술매체인 아트리뷴(Artribue)은 한국관을 독일관, 호주관, 스위스관, 프랑스관과 함께 탑 5전시로 꼽았다. 한국관은 4위에 랭크됐다. 아트리뷴은 “한국관은 큐레이터가 고의적으로 이중 개인전을 기획했다. 전통과 현대, 영성과 소비주의, 세계화와 문화적 정체성 긍정에 대한 욕망 등 현대사회 세계가 직면하고 있는 모순을 집약적으로 보여준다”며 “코디최와 이완은 이러한 현상을 유쾌하게 지적하지만, 뒷맛은 상당히 씁쓸하다”고 평했다.미술계 구글로 불리는 아트시(artsy)도 같은날 ‘최고 국가관 11선(The Venice Beinnale’s 11 Best Pavilions)’ 제하 기사에서 한국관을 미국관, 영국관에 이어 세번째로 언급했다. 아트시는 “1990년대 스타작가인 코디최의 신작(베네치안 랩소디)을 전면에 내세운 한국관은 한국의 정치문화적 역사가 개인에게 반영되는 방식을 세대를 나누어 살펴본다”며 할아버지 세대인 Mr.K, 아버지세대인 코디최, 아들세대인 이완으로 이어지는 전시구성방식과 작가의 출품작에 대해 자세하게 소개했다.세계 유수 매체들이 한국관에 관심을 갖는 이유에 대해 전문가들은 ‘그럴만 하다’며 높은 점수를 주었다. 한국관을 이틀째 찾은 마틴 혼직(Martin Honzik) 아르스 일렉트로니카 페스티벌의 총괄 큐레이터는 “한국관은 두 번 와서 봐야한다. 처음엔 보러오고 다음엔 읽으러 와야한다. 올해 비엔날레가 놓친 부분을 한국관만이 채워주고 있다. 다른 국가관은 세상의 어지러움에 눈 감았지만, 한국관은 바로 그 혼란을 잘 크리틱하고 있다”고 말했다. 서진석 백남준아트센터 관장도 “타자에 의한 근대화를 겪은 한국은 세계화의 시각에서 보면 무척이나 흥미로운 주제”라고 평가했다.2017년 제 57회 베니스비엔날레 국제미술전에 참가한 한국관은 ‘Counterbalance: The Stone and the Mountain(균형추: 돌과 산)’를 주제로 전시를 진행한다. 한국문화예술위원회가 커미셔너를 맡고 이대형 아트디렉터가 예술감독으로 전시를 총괄하며, 코디최ㆍ이완 작가가 참여한다. 베니스비엔날레는 10일부터 12일까지 프리뷰기간을 거쳐 5월 13일 공식 개막하며 11월 26일까지 약 6개월간 전시가 이어진다.vicky@heraldcorp.com