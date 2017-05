‘숙빈최씨’ 한승연, 美 면화업계까지 진출, 홍보대사로

한승연

미국 면화협회의 방한 이벤트 ‘코튼데이’에 참석한 김준 대한방직협회장, 한승연, 에디 에스티브 미국면화협회 사장.(왼쪽부터)

[헤럴드경제=함영훈기자] 미국면화협회(Cotton Council International)는 8일 서울 동대문 디자인 플라자(DDP)에서 미국산 원면의 품질을 알리고 한국과 미국 간 우정을 다지는 ‘코튼데이 2017(COTTON DAY 2017)’ 행사를 열었다.걸그룹 카라 출신의 배우 한승연이 코튼데이 홍보대사로 참석했다. 협회는 밝고 긍정적인 에너지로 코튼의 이미지와 잘 어울려서 홍보대사 위촉을 간곡히 청했다고 설명했다.한승연은 “민감한 피부라 평소에도 자연섬유 순면을 애용하고 있다”면서 “올 한 해 미국면화의 우수성을 알릴 수 있도록 홍보대사로서 노력을 하겠다“고 말했다.코튼 USA의 글로벌 마케팅 행사인 ‘코튼데이’는 미국 면화의 우수성을 알리고 면제품의 수요를 촉진하기 위해 매년 한국을 비롯한 일본, 대만, 태국, 중국 등 아시아 각국에서 개최된다.올해 16회째를 맞는 ‘코튼데이’는 ‘코튼, 지속가능한 지구를 위한 선택(Cotton Toward the Greater Sustainability)’을 테마로 미국면화협회 에디 에스티브(Eddy Esteve) 사장을 비롯, 대한방직협회 김준 회장, 마크 내퍼(Mark Napper) 주한 미국대사대리 등이 참석한 가운데 진행됐다.송길영 다음 부사장은 특별 강연을 통해 “소비자들이 ‘밸류포머니(Value for Money)’에 신경쓰기 시작하면서 ‘소재’가 중요한 선택의 기준이 되고 있다”며 “일상 속에서 코튼의 의미를 이해하고 살려 사람들의 일상을 추억으로 만드는데 코튼이 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.트레이드 페어에는 경방, 대농, 동일방직, 신한방, 일신방직, 전방, 태광산업 등 세계적 품질을 인정받는 한국 면방사들이 참여해 COTTON USA에서 인증하는 새로운 코튼함유원단의 전시 및 상담이 이루어졌다.미국면화협회 에디 에스티브(Eddy Esteve) 사장은 이날 축사를 통해 “올해 코튼데이 (Cotton Day)에서는 ‘코튼 유에스에이, 전세계가 신뢰하는 코튼(COTTON USA-The Cotton The World Trust)’이라는 미국면화협회의 새로운 캠페인을 소개하고자 한다”며 “지속가능성과 우수한 품질을 가진 미국면화의 가치를 한국의 방적업자 및 섬유 산업과 공유하며 앞으로도 귀중한 동반자 관계를 발전시켜 나갈 것“이라고 말했다.미국면화협회는 COTTON USA 트레이드마크를 통하여 미국산 원면 및 미국산 원면으로 만든 면사 및 면직물, 의류 및 침장용품의 우수성을 전세계에 알리는 활동을 하는 비영리 기구이다.abc@heraldcorp.com