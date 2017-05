‘프로듀스 101’ 中 부정투표 확인…순위 변동없어

[헤럴드경제] 일부 출연자들이 잇달아 하차하며 도마 위에 오른 Mnet 프로그램 ‘프로듀스101 시즌2’가 이번엔 부정투표 논란에 휩사였다.엠넷은 8일 “‘프로듀스101 시즌2’ 투표 참여 목적으로 일부 해외 팬들이 중국 전자상거래 사이트 등에서 CJ ONE 계정을 사고파는 행위가 실제 있었으며, 해당 거래 계정을 통해 투표에 참여한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.엠넷은 CJ E&M 계열의 채널로, CJ ONE 통합 계정을 통해 접속할 수 있다.엠넷은 “중국에서의 거래 계정을 통해 투표에 참여한 수는 전체 투표의 2% 수준으로 파악된다”며 “해당 참여자들은 ‘프로듀스101’ 사이트에 접근하지 못하도록 조치했다”고 전했다.이어 “부정 투표는 모두 무효 처리됐으며, 그에 따른 투표수 변화를 적용해도 연습생 순위에는 변동이 없었다”고 밝혔다.엠넷은 또 “CJ ONE 계정 거래가 이뤄지고 있는 중국 전자상거래 사이트에 해당 상거래를 내려 달라고 요청하고 있다”며 “다만 다른 여러 경로를 통한 상거래를 원천적으로 막는 것은 현실적으로 불가능하다고 판단된다”고 설명했다.엠넷은 이날 밤 12시 이전까지 ‘프로듀스101’ 투표 페이지에 본인 인증 절차를 추가해 불법 취득한 계정이 원천적으로 접근할 수 없도록 조치하는 등 사용자 인증을 강화하겠다고 밝혔다.제작진은 “이번 부정 투표 건은 프로그램과 참가 멤버에 대한 관심이 높다 보니 발생한 일로, 향후 프로그램 진행에 차질이 없도록 투표에 대한 공정성과 시스템 보안을 지키기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.이에 앞서 이날 ‘프로듀스101 시즌2’의 60위 안에 든 연습생 하민호(19)가 SNS에서 미성년자와 주고받은 대화로 물의를 빚어 하차했다. 이로써 전체 101명 중 논란을 빚어 하차한 연습생은 4명이 됐다.또 첫 순위 선발전에서 5위에 오르며 주목을 받은 연습생 강다니엘(22)은 SNS에 원하는 평가곡을 암시하며 팬들의 투표를 유도했다는 논란에 휩싸였다.제작진은 “최근 SNS 등 온라인상에서 일부 연습생이 국민 프로듀서의 콘셉트 평가 매칭 투표에 영향을 미친 것이 확인됐다”며 “이러한 사실이 확인된 연습생은 곡 선정 시 문제가 되었던 곡을 배정받지 못하게 되는 페널티를 받을 예정”이라고 고지했다.onlinenews@heraldcorp.com