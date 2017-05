타임誌, “文은 ‘대북포용’, 安은 군사적 접근 더 선호”

사진=타임의 표지 인물로 선정된 문재인 더불어민주당 대선 후보. 문 후보 캠프 제공.

[헤럴드경제=이형석 기자]미국 시사주간지 타임이 5일 최근 한반도를 둘러싼 정세를 두고 “문재인 (더불어민주당) 대통령 후보의 대북 포용정책이 성공할 여지를 마련한다”고 분석했다. 또 “문 후보의 주요 경쟁자인 안철수 (국민의당) 후보는 북한을 협상 테이블로 끌어내는데 있어서 (문 후보 보다) 더 군사적 접근을 선호한다”고 했다.타임은 이날 온라인으로 먼저 공개한 이달 첫째주 아시아판 커버스토리로 이같은 내용을 보도했으며, 문 후보는 6일 오프라인 발행 예정인 이 잡지에서 ‘협상가(negotiator)’라는 제목으로 표지 인물에 선정됐다.타임은 커버스토리에서 문 후보의 인터뷰 내용과 한반도를 둘러싼 국제정세 등을 분석했다. 여기서 타임은 ▷김정은의 국가배급 체계 폐지와 시장경제의 일부 도입 등 유화 정책 ▷최근 북한 김정은과 만남을 ‘영광’이라고 표현한 미국 도널드 트럼프 대통령의 실용주의 노선 ▷미국 대북 군사조치 가능성에 대한 전문가들의 부정적 견해 ▷중국의 대북 압박에 있어서의 한계 등을 들며 “이같은 모든 상황은 문 후보의 대북 포용정책이 성공할 여지를 마련해준다”(All of which leaves room for Moon‘s push for engagement to succeed)고 했다. 타임은 안 후보에 대해선 “자수성가한 기술 기업 갑부(a self-made tech multimillionaire)”라고 표현하며 “북한을 협상 테이블로 이끌어 내는데 군사적인 접근을 더 선호한다”(favors a more militaristic approach to bringing the North to the negotiating table)”이라고 했다.그 근거로 “중국이 모욕(affront)로 받아들이는 미국의 사드(THAAD, 고고도미사일방어체계)를 받아들이는 정책으 포함한다”고 했다. 타임은 “안 후보를 지난 4월 29일 여론조사에서 21%포인트 앞선 문 후보는 사드에 대해 차기 정부에서 검토돼야 한다는 신중한 입장을 견지하고 있다”고 부연했다.타임은 이 기사에서 한국전쟁 당시 월남 피난민의 아들로 태어나 인권변호사를 거쳐 노무현 정부의 청와대 참모진으로 일했던 경력 등을 조명했다. 또 노무현 정부 당시 남북정상회담 성사에서 했던 핵심적인 역할과 협상 및 대화 지향의 대북 정책 등을 분석했다.suk@heraldcorp.com