JTBC 뉴스룸 엔딩곡으로 SBS에 일침? ‘유어낫언론’

[사진=JTBC 뉴스룸 캡처]

[헤럴드경제=이슈섹션] 지난 3일 방송된 JTBC 뉴스룸의 엔딩곡 ‘You are not alone-마이클 잭슨’이 화제다.엔딩곡이 지난 2일 파문을 일으킨 뒤 삭제된 세월호 인양 고의 지연 의혹을 보도한 SBS를 겨냥한 게 아니냐는 해석이 나온다.영어로는 ‘You are not alone’이지만 이 문장 발음이 마치 ‘유어낫 언론’으로 들린다는 것이다.전날인 2일 SBS 8시 뉴스는 해양수산부 공무원 말을 인용해 해수부가 부처의 자리와 기구를 늘리기 위해 세월호 인양을 고의로 지연했으며, 이것으로 차기 정권과 거래를 시도했을 수 있다는 의혹을 보도했다.그러나 SBS 노조 측이 해당 기사의 취재 경위와 교정 이력 등을 확인한 결과 “게이트키핑 과정에 총체적인 문제가 있었음이 파악됐다”고 3일 밝혔다.노조는 “박근혜 정권 내내 시간을 끌던 해수부가 탄핵 국면이 전개되면서 갑자기 인양 작업에 속도를 내는 등 정치권 눈치보기로 일관하는 행태를 비판하기 위해 발제된 것”이라며 “하지만 초고 때 담겼던 박근혜 정권 시절 인양 지연과 눈치 보기를 지적하는 문장이 데스킹 과정에서 통째로 삭제됐다”고 밝혔다.또 “제목도 ‘인양 고의 지연 의혹’..다음달 본격조사’에서 ‘차기 정권과 거래? 인양 지연 의혹 조사’라는 자극적인 내용으로 변경됐다”고 밝혔다.해당 뉴스는 삭제됐고, SBS는 사과 방송을 내보냈다.8시 뉴스 앵커인 김성준 SBS 보도본부장은 지난 3일 방송에서 “해수부가 박근혜 전 대통령 탄핵 이전까지 세월호 인양에 미온적이었다는 의혹과 탄핵 이후 정권교체 가능성을 염두에 둔 해수부가 인양에 대한 태도를 적극적인 방향으로 바꿨다는 의혹을 짚으려 했다”며 “그러나 이 보도는 복잡한 사실관계를 명료하게 분리해 설명하지 못함으로써 발제 의도와는 전혀 다른 결과를 낳았다”며 사과했다.JTBC 뉴스룸 측은 해당 사안에 대해 대선을 앞둔 가운데 특정 방송사의 의도적인 개입으로 비춰졌으며, 실제로 상당한 파장을 불러왔다는 점에서 비중있게 보도했다.하지만, 이날 선곡은 같은 당 의원들의 탈당 러시에도 굴하지 않고 대통령 선거를 끝까지 완주하겠다고 밝힌 유승민 바른정당 후보에 대한 응원성 메시지라는 해석, 대선 사전투표일 하루 전날 모든 투표 과정을 시청자들과 함께 하겠다는 뉴스룸의 의지 표명이라는 풀이 등이 다양하게 제기되고 있다.onlinenews@heraldcorp.com