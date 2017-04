트와이스, 싱가포르 단독 콘서트 5000 관객 매진… 5월 국내 컴백

JYP엔터테인먼트 제공

[헤럴드경제=이은지 기자] 트와이스가 싱가포르에서 개최한 단독 콘서트에서 5000 관객 매진을 기록하며 해외에서도 인기를 입증했다.30일 소속사 제이와이피(JYP) 엔터테인먼트에 따르면, 트와이스는 지난 29일 싱가포르의 ‘더 스타 씨어터, 더 스타 퍼포먼스 아츠 센터(The Star Theatre, The Star Performing Arts centre)’에서 ‘트와이스 퍼스트 투어 ‘트와이스랜드-더 오프닝 인 싱가포르’(TWICE 1st Tour ‘TWICELAND - The Opening in Singapore’)’라는 타이틀로 단독 콘서트를 열었다.이날 무대는 트와이스가 지난 8일 태국에 이어 두 번째로 갖는 해외 콘서트이자 첫 싱가포르 공연으로, 5000여 객석이 매진됐고 공연장뿐만 아니라 트와이스가 방문하는 싱가포르 곳곳마다 수많은 인파가 몰려 현지에서 트와이스의 높은 인기를 실감케 했다.공연에서 트와이스는 ‘우아하게’, ‘치어 업(CHEER UP)’, ‘티티(TT)’, ‘녹 녹(KNOCK KNOCK)’ 등 대표 히트곡 메들리와 함께 다양한 앨범 수록곡 무대를 펼쳤다.JYP 엔터테인먼트는 “관객들은 타이틀곡은 물론 수록곡까지 한국어로 떼창을 하는가 하면, 직접 준비한 서프라이즈 영상 및 슬로건 이벤트로 트와이스 멤버들에게 큰 감동을 선사했다”고 현장 분위기를 전했다.무릎 부상으로 회복 중인 멤버 지효도 태국 공연에 이어 이번 콘서트에서도 멤버들과 함께 참여했다. 싱가포르 팬들과 처음 만나는 자리에 꼭 함께하고 싶다는 바람에서 공연에 합류했다고 소속사는 밝혔다.트와이스는 지난 8일 태국 콘서트에서도 4000여 관객을 동원한 바 있다.한편, 트와이스는 내달 국내에서 공개할 새 앨범의 막바지 준비에 전념하고 있다.