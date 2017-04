헝그리앱TV, 롤 프로게임단 'SKT T1' 한정판 굿즈 증정 이벤트 실시

대한민국 대표 게임 방송 헝그리앱TV는 세계 최강 롤(LoL, 리그오브레전드) 프로게임단 'SKT T1'과 스폰서십 계약을 체결한 EGLS KOREA와 함께 'SKT T1' 선수들의 친필 사인이 담긴 한정판 굿즈를 제공하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다.이번 이벤트는 지난 27일 진행된 특집 방송 '모바일박스 시즌2 with SKT T1' 생방송 중 깜짝 공개됐다. EGLS KOREA의 신작 모바일 RPG '페리테일'을 원스토어에서 다운받고, 4월 30일까지 헝그리앱TV 시청자 게시판에 인증하면 되는 간단한 이벤트로, 추첨을 통해 20명에게 'SKT T1' 선수 6인 페이커(이상혁), 블랭크(강선구), 피넛(한왕호), 뱅(배준식), 울프(이재완), 후니(허승훈)의 친필 사인이 담긴 굿즈(점퍼, 티셔츠, 머플러)를 랜덤으로 지급한다.'모바일박스 시즌2 with SKT T1'은 페이커, 블랭크, 피넛, 뱅, 울프, 후니 선수의 미니 팬미팅 형식으로 사전 모집을 통해 선정된 70여 명의 팬들과 함께 공개 방송으로 진행됐다. 헝그리앱TV는 공식 페이스북에서 참관객을 모집했는데 보도자료 외에 별다른 홍보 없이 'SKT T1'의 파워만으로 시작 5분 만에 접수가 마감되었으며, 30분 만에 천여 명이 넘는 인원이 몰려 관계자 모두를 놀라게 했다. 열화와 같은 성원에 힘입어 진행한 추가 모집에도 3천여 명 이상이 신청해 'SKT T1'의 막강한 인기를 실감케 했다.'페리테일'은 기억을 잃어버린 친구들이 모여 위기에 처한 동화 나라를 구하고 잃어버린 기억의 조각을 하나씩 찾아가는 여정을 그린 모바일 동화 RPG다. 지난 20일 구글플레이 스토어와 원스토어를 통해 정식 서비스를 시작했으며, 전사, 도적, 마법사로 구성된 개성 넘치는 캐릭터를 비롯해 길드 시스템, 날개 시스템, 도감 시스템, AOS 모드 등 풍성한 콘텐츠를 자랑한다.'모바일박스 시즌2 with SKT T1' 방송은 헝그리앱TV, 유튜브, 아프리카TV, 네이버TV캐스트에서 다시 볼 수 있고, 이벤트는 헝그리앱TV 시청자 게시판(https://goo.gl/TNgk0v)을 통해 참여 가능하다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com