[생생코스닥] 인탑스, 하드웨어 스타트업 지원 페이퍼프로그램 컨퍼런스 개최

[사진=인탑스 제공]

[헤럴드경제=김지헌 기자] 코스닥 상장사 인탑스는 하드웨어 스타트업 지원을 위한 “페이퍼프로그램(Paper Program)” 컨퍼런스를 개최했다고 26일 밝혔다.여의도 KDB산업은행 본점 스타트업 IR센터에서 진행된 이번 행사에는 윤창범 인탑스 신사업추진팀장, 미국 파트너 G3 Partners社 MR. Nathan Millard CEO, 스타트업 투아이즈테크 송헌주 대표 등 50여명이 참석해 ‘메뉴팩처링, 더 하이 월(Manufacturing, the high wall)’이라는 주제로 국내 하드웨어 스타트업의 발전을 모색하기 위한 컨퍼런스를 진행했다.인탑스는 지난 2015년 6월 하드웨어 스타트업 지원을 위한 “페이퍼프로그램”을 런칭했다.페이퍼프로그램은 하드웨어 스타트업의 성공을 위해 기구개발, 디자인, 자금지원, 제조까지 이르는 전방위적인 지원을 시행하는 프로그램으로 이 회사는 프로그램을 통하여 80여개 이상의 하드웨어 스타트업과 협력관계를 구축하고 있다.이 프롬그램의 키위플러스, 나란, 베이글랩스, 엠파티카 등의 몇몇 스타트업은 성공적으로 제품을 출시한 바 있다.이날 행사에서 인탑스는 하드웨어 스타트업의 아이디어가 상품화 되어 최종소비자에게 전달되기까지의 과정을 전반적으로 설명했다.김근하 인탑스 대표는 “페이퍼프로그램은 ‘올바른 제품을 만들고, 제품을 올바르게 만든다.(Make the right product, Make the product right)’는 기치 아래 지속적으로 운영되고 있다”며 “금일 진행한 세미나가 하드웨어 스타트업의 성장과 발전에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.