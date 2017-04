[생생코스닥] 광림, 美 항공우주와 방위산업시장 진출 목표 MOU 체결

광림은 미국항공우주산업 진출을 위하여 Noble Four Partners와 업무협약을 체결하였다고 밝혔다. 사진은 왼쪽부터 광림의 김지후 팀장, 이인우 대표이사와 Noble Four Partners의 Stephen C. Merchant 사장, Robert Schimmel 부사장, PI Capital 길도은 한국대표 순이다.[사진=광림 제공]

[헤럴드경제=김지헌 기자] 코스닥 상장사 광림이 미국의 항공우주부품 및 방산부품 전문 제조업체 투자에 나서기 위해 미국의 투자자문사 노블포파트너스(Noble Four Partners, LLC.)와 24일 업무협약(MOU)을 체결하였다고 26일 밝혔다.업무협약에 따라 광림은 Noble Four Partners로부터 추천 받은 미국 항공우주부품 및 방산부품 전문 제조업체에 대한 투자를 본격적으로 협의할 예정이다.광림이 최근 투자할 업체는 기체구조물, 엔진부품, 항공전자, 계통부품 등 다양한 항공 부품을 제조하는 전문 제조 기업으로 전체 매출의 80% 이상이 단독입찰과 지명입찰 등 수의계약이 차지하고 있다.광림 관계자는 “Noble Four Partners의 자문을 받아 애초 예상보다 빠르고 순조롭게 투자에 대한 협의가 진행되고 있다”며 “광림은 회사의 기술력과 경영진들의 전문성 등을 고려했다”고 밝혔다.관계자는 “미국 항공우주부품 및 방산부품 전문 제조업체에 대한 자세한 사항은 아직 밝힐 수 없다”고 말했다.