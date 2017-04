힙스터의 포토그래퍼 ‘토드 셀비’ 개인전

Iris Van Herpen at her Studio in Amsterdam, 2013 ⓒ Courtesy of The Selby [사진제공: 대림미술관]아이리스 반 헤르펜(Iris Van Herpen)은 최초로 3D 프린팅 드레스를 선보인 독보적인 패션 디자이너이다. 화려하고 초현대적인 그녀의 컬렉션을 들여다보면, 그 이면에 첨단기술과 새로운 재료의 사용 등 생소한 것들에 대한 호기심이 가득하다. 하이테크를 활용해 레이저 커팅된 예복, 봉제선 없는 라텍스 드레스 등 획기적인 의상을 제작한다. 그녀는 다양한 예술 분야의 인물들과 협업을 진행해오고 있으며, 그녀의 작품은 패션과 예술의 경계를 넘나든다.