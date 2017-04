한진중공업홀딩스(003480), 조회공시요구 (㈜한진중공업홀딩스, 자회사 한일레저·HACOR INC 매각 검토 보도에 대한 조회공시 답변)



예전에 조회공시요구가 있었던 ㈜한진중공업홀딩스, 자회사 한일레저·HACOR INC 매각 검토 보도에 대한 조회공시 답변 에 대한 답변이 공시되었다. 답변공시에서 나타난 주요내용은 다음과 같다.



주력 자회사인 ㈜한진중공업 자율협약에 의거, 그룹의 유동성확보를 위해 진행하고 있는 발전계열사 3사(㈜대륜E&S, ㈜대륜발전, 별내에너지㈜)의 매각지연 등으로 자회사인 ㈜한국종합기술 지분매각은 검토 중에 있으나, 자회사 ㈜한일레저 및 HACOR INC의 매각은 현재로서는 추진하고 있지 않습니다.



