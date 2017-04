모비, 꿀알바 가능한 '소문내기' 기능 추가

구글플레이 스토어 400만 다운로드의 사전예약 1위 어플리케이션(이하 어플) '모비'에 새로운 기능 '소문내기'를 선보였다. 게이머들 사이에서 꿀알바 열풍을 불러일으키고 있는 리워드 어플 '애드박스'와 연계된 이 기능을 통해 유저들은 보다 쉽게 '모비 포인트'를 적립할 수 있게 됐다.'모비'는 어플 유저를 대상으로 런처 이용, 이벤트 참여, 베타 테스터 선정, 광고 확인 시 현금으로 출금 가능한 '모비 포인트'를 지급해 왔다. 적립할 수 있는 방법은 많지만 400만이 넘는 유저 수로 인해 대량 획득의 기회를 잡기가 어려웠는데 이번에 '소문내기' 기능이 추가되면서 포인트 적립이 한결 편해졌다.이용 방법은 간단하다. 우선 '모비' 내 포인트 탭에서 '소문내기' 아이콘을 눌러 '애드박스'로 이동한 후, 본인이 홍보하고 싶은 캠페인을 선택, '애드박스'에서 발급 받은 홍보 링크와 게임 소개, 이미지, 동영상 등을 활용하여 직접 블로그, 카페, 페이스북, 인스타그램 등에 홍보하면 된다. '애드박스' 회원 가입 절차 없이 '모비' 아이디 그대로 이용 가능하며, 홍보를 통해 다운로드가 이루어졌을 경우 유저에게 건 당 보상으로 최소 5천에서 최대 1만 7천 포인트가 지급된다.'모비' 관계자는 "제대로 된 한 번의 홍보로 꾸준히 포인트를 적립 받을 수 있는 '꿀알바'로 앱테크족 사이에서 입소문을 타고 있다"며, "런처를 통한 포인트 적립이 번거로우셨던 분들께 희소식이 될 것으로 보인다"고 전했다.한편, '모비'는 ': ', '원티드 킬러 for Kakao', '여명 for Kakao', '프로야구 H2', '요괴', '뮤오리진', '펜타스톰 for Kakao' 등 인기 게임의 무료 쿠폰과 '레전드라인업', '리니지M', '워오브크라운' 등 모바일게임 기대작의 사전예약 쿠폰을 포함해 사전예약 어플 중 가장 많은 게임 쿠폰을 제공하며 회원 수, 일일 유저 수에서 독보적인 1위를 달리고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com