원료에 차별성을 둔 다이어트 건강기능식품 푸코잔틴 더슬림 출시!

주식회사 푸르미르 글로벌에서 다이어트 기능성 원료인 가르시니아와 국내에서 추출이 가능해진 푸코잔틴을 원료로 만든 다이어트 건강기능식품 “더슬림”을 공식 출시했다.

더슬림은 다이어트 기능성 원료인 가르시니아를 주원료로, 국내에서 추출이 가능해진 푸코잔틴 원료를 부원료로 하여 만들어진 다이어트 건강기능식품으로 타 다이어트 제품과는 다르게 주원료의 효과를 위해 기준 양을 모두 넣었으며, 95% 고순도 푸코잔틴을 부원료로 넣어 다이어트 효과가 기존 제품들보다 클 것으로 기대 된다.

“더슬림” 식품에 사용된 주원료 가르시니아(HCA)는 열대 과일인 가르시니아 캄보디아 열매에서 추출한 성분으로 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 효과가 있다.

부 원료인 푸코잔틴은 많은 이들에게 아직 생소하지만 항산화, 항염증 효과뿐만 아니라 내장지방 및 백색지방을 분해하여 체중감량 효과까지 있다. 푸코잔틴 원료는 미역, 다시마 등 갈색 해조류의 색소에 함유된 성분에서 추출하였다.

푸코잔틴 성분을 일본 비만여성 36명에게 16주 동안 인체시험 한 결과 2.4mg의 푸코잔틴을 섭취 후 허리둘레가 평균5.6cm 줄은 것을 확인할 수 있었으며, 푸코잔틴 성분 섭취량이 많고, 섭취기간이 길 수록 체중감소가 두드러지는 것을 확인 할 수 있었다. (참고논문: Archives of Biochemistry and Biophysics 572 112-125 2015, Carotenoids and their conversion products in the control of adipocyte function, adiposity and obesity)

“더슬림”의 부원료인 푸코잔틴은 해외에서 식이보조제, 화장품 등으로 제품이 개발되어 판매되고 있지만 국내에서는 대량 생산방법이 개발되지 않아 높은 가격에 거래되고 있어 제품화가 활발하지 못했다. 하지만, 한국과학기술연구원(KIST) 강릉분원에서 ‘푸코잔틴’을 국내에서 새로운 방식의 추출기술을 도입하여 대량생산 기술 개발에 성공하면서 원료가 95% 함유된 고순도원료를 생산할 수 있게 되었다.

“더슬림” 다이어트 식품 관련 자세한 내용 및 문의는 홈페이지(http://www.더슬림.com)와 고객센터(070-7663-6621)에서 확인 가능하다.

김예지 기자 / yjkim@heraldcorp.com