찌, '삼국야망2 온라인' 구글 기프트카드 페이백 이벤트 실시

게임의 실제 유저와 전문가들의 평가를 기반으로 게임을 추천하고 각종 게임 정보를 제공하는 어플리케이션(이하 어플) '찌'가 '창공의수호자', '쉐도우아크'에 이어 '삼국야망2 온라인'으로 페이백 이벤트를 실시한다.페이백 이벤트는 어플 내 이벤트 페이지에서 '이벤트 참여하기' 버튼을 눌러 게임을 설치한 유저를 대상으로 진행된다. '찌' 가계부 GOLD 등급 이상이면서 '삼국야망2 온라인'을 다운받은 이력이 없는 신규 유저만 참여 가능하며, 해당 유저가 30일까지 게임 내에서 1만 원 이상을 결제할 경우 '구글 기프트카드 1만 원권'이 보상으로 지급된다.'삼국야망2 온라인'은 캐릭터 배치, 병과 및 스킬의 다양한 조합 등을 이용한 '전략성'과 군단점령전, 혼란의 시대, 레이드 등의 '군단 시스템'이 대표적 특징인 턴제 전략 시뮬레이션 게임이다. 탄탄한 스토리와 생동감 넘치는 이펙트, 고퀄리티의 애니메이션 등으로 중국산 삼국지의 홍수 속에서 국산 삼국지의 자존심을 살렸다는 평을 듣고 있으며, 금일(21일) 신규 콘텐츠 '토벌 시스템' 추가, 전투 부대 배치 변경 등이 포함된 업데이트를 진행했다.한편, 모바일게임 넘버원 커뮤니티 '헝그리앱'이 자신 있게 내놓은 '찌'는 '게임 정보 제공', '게임 가계부', '게임 추천', 'VIP 쿠폰', '사전등록', '커뮤니티' 등의 다양한 편의 기능을 제공하는 어플로 결제 내역을 토대로 유저의 취향을 분석해 적합한 모바일게임을 추천하는 등 고과금 유저들에게 꼭 필요한 기능을 갖추고 있으며, 강제적 푸쉬 발송 없이도 전환율이 높은 것이 특징이다.특히, 평균 10만 원에서 30만 원 상당의 혜택을 지급하는 '찌'의 'VIP 쿠폰'은 높은 혜택으로 입소문을 타면서 신규 가입자와 진성 유저 수를 늘리는 일등공신의 역할을 하고 있다. 현재 '반지: Age Of Ring', '도탑전기', 'BOB with Larva', '얼터너티브걸즈 for Kakao', '표류소녀', '촉산 for Kakao', '앵그리버드 아일랜드' 등 대작 인기 게임과 함께 다양한 신규 게임에서 쓸 수 있는 쿠폰을 지급 중이다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com