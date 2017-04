헝그리앱TV, 롤 프로게임단 'SKT T1'과 함께하는 공개 방송 참관객 추가 모집

세계 최강 리그오브레전드(LoL, 롤) 프로게임단 'SK텔레콤 T1(이하 SKT T1)'의 미니 팬미팅 형식으로 진행될 헝그리앱TV 공개 방송 '모바일박스 시즌2 with SKT T1'의 참관 신청 접수가 단 5분만에 마감되어 화제를 모은 가운데 헝그리앱TV는 팬들의 열화와 같은 성원에 힘입어 20명을 추가로 모집한다고 금일(20일)밝혔다.헝그리앱TV는 지난 14일 공식 보도자료를 통해 '모바일박스 시즌2 with SKT T1' 방송 참관객을 선착순으로 모집한다고 알린 바 있다. 선수들의 안전과 원활한 소통을 위해 50명 한정으로 진행되었는데, 5분만에 신청이 마감되고 30분만에 천 여명이 넘는 인원이 몰려 'SKT T1'의 막강한 인기를 실감케 했다.예상을 뛰어 넘는 속도로 접수가 마감되자 간발의 차로 탈락한 팬들의 추가 요청이 이어졌고, 이에 헝그리앱TV는 20명을 증원하기로 결정했다. 이번에는 선착순이 아닌 미션을 통해 선발하는 방식으로 진행되며, 4월 23일(일)까지로 신청 기간을 대폭 늘렸다.참관을 희망하는 사람은 헝그리앱TV 공식 페이스북의 좋아요를 누른 후, 페이스북 메시지(DM)로 'SKT T1' 선수들에게 물어보고 싶은 질문 리스트를 보내면 된다. 참여자 가운데 가장 참신한 질문을 제시한 20명을 선발할 계획이며, 질문 가운데 일부는 방송 중 차보경 아나운서를 통해 선수들에게 직접 전달될 예정이다.'모바일박스 시즌2 with SKT T1'으로 명명된 이번 방송은 4월 27일(목) 오후 8시부터 서울시 금천구 가산동에 위치한 헝그리앱 스튜디오에서 생방송으로 진행된다. 'SKT T1'을 대표하는 선수 6인 페이커(이상혁), 블랭크(강선구), 피넛(한왕호), 뱅(배준식), 울프(이재완), 후니(허승훈)가 직접 스튜디오를 방문해 미니 게임도 즐기고 유저들의 질문에 답하면서 재미있고 유익한 시간을 만들어갈 예정이다.'SKT T1'은 '리그오브레전드 챔피언스 코리아(LCK)' 5회 우승, '리그오브레전드 월드 챔피언 십(롤드컵)' 3회 우승, '2016 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)' 우승, 'IEM 시즌 10 월드 챔피언십' 전승 우승 등 개발사가 주관하는 모든 대회에서 우승하며 그랜드 슬램을 달성한 세계 최강의 리그오브레전드 프로게임단이다. 국내는 물론 전 세계적으로 강력한 팬덤을 보유하고 있으며, 미드라이너 페이커를 비롯해 소속된 모든 선수와 코치들이 세계 최고로 평가받고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com