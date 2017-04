KB증권, ELS 및 DLS 총 9종 공모

[헤럴드경제=박영훈 기자] KB증권은 오는 21일 까지, 3개 기초자산(Nikkei225, S&P500, Eurostoxx50)으로 연 4.0%(세전)의 수익을 제공하는 KB able ELS 93호(3년만기, 6개월 단위 조기상환)를 포함한 원금비보장형 주가연계증권(ELS) 6종, 원금비보장형 파생결합증권(DLS) 3종 등 총 9종의 상품을 공모한다고 밝혔다.Nikkei225지수와 S&P500지수, 유로스탁스50(Eurostoxx50)지수를 기초자산으로 하는 KB able ELS 93호(3인덱스 리자드 울트라 스텝다운형)는 노 낙인(No Knock-In Barrier) 구조로 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 연 4.0%(세전, 리자드 조기상환 시 연 8.0%)의 수익을 제공한다.KOSPI200지수와 유로스탁스은행(Eurostoxx Banks)지수를 기초자산으로 하는 KB able ELS 94호(2인덱스 리자드 울트라 스텝다운형)는 노 낙인(No Knock-In Barrier) 구조로 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 연 4.0%(세전, 리자드 조기상환 시 연 8.0%)의 수익을 제공한다.Nikkei225지수와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), S&P500지수를 기초자산으로 하는 KB able ELS 95호(3인덱스 울트라 스텝다운형)는 노 낙인(No Knock-In Barrier) 구조로 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 5.3%(세전)의 수익을 제공한다.KOSPI200지수와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), 유로스탁스50(Eurostoxx50)지수를 기초자산으로 하는 KB able ELS 96호(3인덱스 스텝다운형)는 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 4.0%(세전)의 수익을 제공한다.KOSPI200지수와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), 유로스탁스50(Eurostoxx50)지수를 기초자산으로 하는 KB able ELS 97호(3인덱스 월지급식 스텝다운형)는 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 5.01%(세전, 월 0.4175%)의 수익을 제공한다.KOSPI200지수와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), 유로스탁스50(Eurostoxx50)지수를 기초자산으로 하는 KB able ELS 98호(3인덱스 스텝다운형(USD))는 달러투자상품이며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 6.0%(세전)의 수익을 제공한다. 이 상품은 최저 USD 1,000달러부터 USD 1,000달러 단위로 투자할 수 있다.북해산 브렌트유 최근월 선물과 서부 텍사스산 중질유 최근월 선물을 기초자산으로 하는 KB able DLS 47호(2커머디티 하이파이브형)는 1년 6개월 만기에 발행 후 6개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 5.9%(세전)의 수익을 제공한다.북해산 브렌트유 최근월 선물과 서부 텍사스산 중질유 최근월 선물, 런던 은 고시가격을 기초자산으로 하는 KB able DLS 48호(3커머디티 스텝다운형)는 1년 만기에 발행 후 3개월부터 1개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 7.02%(세전)의 수익을 제공한다.북해산 브렌트유 최근월 선물과 서부 텍사스산 중질유 최근월 선물, 런던 은 고시가격을 기초자산으로 하는 KB able DLS 49호(3커머디티 스텝다운형)는 1년 6개월 만기에 발행 후 3개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 9.60%(세전)의 수익을 제공한다./park@heraldcorp.com