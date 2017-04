참여연대, 선관위에 ‘더 플랜’ 의혹 공개질의

[헤럴드경제=김진원 기자] 시민단체 참여연대가 다큐멘터리 ‘더 플랜’ 관련 의혹에 대해 중앙선관위에 18일 공개 질의했다.참여연대 의정감시센터는 “‘더 플랜’ 영상이 공개되면서 개표과정에 대한 여러 의혹이 다시 제기되고 있다”며 “내용에 대한 동의 여부와 관계 없이 개표과정에 대한 의구심이 명확하게 해소되지 않고 몇 년째 지속되고 있는 것은 불필요한 논란을 가중시키고 사회적으로 큰 비용이 든다”고 했다.이어 “투표수를 수작업으로 먼저 계산한 후 기계장치나 전산조직을 통해 확인하는 것으로 바꾸자는 송영길 의원(더불어민주당) 법안이 국회에 계류 중이다”며 “이에 대한 선거관리위원회 의견은 무엇인가”라고 물었다.참여연대는 또 “개표 전반에 대한 불신을 불식시키기 위해 선거관리위원회 차원에서 검토하고 있는 제도 개선 방안은 무엇인가” 라며 답변을 28일까지 달라고 요구했다.앞서 6일 전희경 조지아서던대학교 교수, 현화신 퀸즈 대학교 교수, 김현승 카이스트 교수는 언론인 김어준 씨와 함께 미국 중서부 정치과학학회(MPSA)에서 논문 ‘투표지 분류기를 이용한 마스터플랜 1.5:남한의 2012년 대선 선거 개표 데이터분석(A Master Plan 1.5 Using Optical Scan Counters: An Analysis of the 2012 Presidential Election Data in South Korea)’을 발표했다.논문에 기반한 ‘더 플랜’ 다큐멘터리가 제작돼 최근 온라인에 공개됐다. 더 플랜에 따르면 2012년 12월 19일 대선 당시 전국 1만 3500여 투표소의 투표함들은 251개 개표소로 이동했다. 1300여 대의 투표지 분류기가 투표용지를 분류했다. 분류기가 읽지 못한 ‘미분류표’ 비율은 3.6%(112만여 표)로 이례적으로 높았다. 이 중 유효표는 90%이상이었다.통계적으로 이해불가능한 현상은 ‘분류표’의 후보자간 비율에 비춰 ‘미분류표’의 후보자간 비율이 차이가 난다는데 있다. 이를테면 박근혜 후보와 문재인 후보의 전체 표 비율이 5대 5라고 했을 때 미분류표에서는 6대 4로 나타났다. 전국 모든 개표소에서 그 비율이 1.5(박근혜)대 1(문재인)에 근접하는 분포를 나타냈다. 이후 해당 미분류표는 박근혜 후보의 유효표가 됐다.다큐멘터리 제작에 참여한 김재광 아이오와주립대 교수는 “더플랜에서 제기된 모든 의혹에 다 동의한 것은 아니며 보수적으로 접근하고 음모설을 반박하는 입장이었다”며 “그럼에도 불구하고 다른 이유로 설명되기 힘든, 충분히 의심스러운 부분이 많았기에 결국 출연한 것으로 선관위가 의혹들에 대해 명확한 해명을 진작 했어야 했다”고 했다.선관위는 “관련 사안에 대해 내부 논의중이며 공식 보도자료를 조만간 낼 예정”이라고 했다.jin1@heraldcorp.com