"5월 골든위크를 잡아라”.. 금융권 연휴 마케팅 ‘후끈’

[헤럴드경제=신소연 기자]5월 초 황금연휴(5월1~9일)를 앞두고 금융권의 연휴 마케팅이 뜨겁다. 특히 해외 여행 수요가 급증할 것으로 예상되면서 은행은 환전 이벤트를, 카드사는 각종 할인쿠폰 등을 마련해 놓고 고객들을 유혹하고 있다. 다만 이벤트 대상 금액이 달라 환전 규모나 필요한 통화에 따라 금융권의 이벤트에 참여하는 것이 유리할 것으로 전망된다.16일 금융권에 따르면, 황금연휴 기간 해외여행을 계획하고 있다면 은행권의 환전 이벤트에 참여하는 것이 좋다.특히 환전 금액이 100~200달러로 적다면 신한은행의 ‘樂, knock! 골든위크 환전이벤트’를 이용해 봄짓 하다. US 100달러 이상만 돼도 경품응모 대상이 되기 때문이다. 신한은행은 17일부터 내달 12일까지 US 100달러 상당액 이상 환전 고객에게 지급될 골든쿠폰 9만 매를 전국 영업점에 배치했다. 인천국제공항, 김포공항, 제주공항 지점은 제외다.골든쿠폰에는 ▷롯데면세점 1만원 선불카드 교환권 ▷롯데면세점 10% 할인권 ▷포켓 와이파이(Wifi) 특가할인 등이 들어있다. 모바일 환전인 써니뱅크(Sunny Bank)에서도 골든쿠폰을 다운받을 수 있다.또 ▷이스타항공 왕복 해외 항공권 ▷리조트 숙박권 ▷고급 블루투스 이어폰 등 다양한 경품 이벤트에도 참여할 수 있다.환전 금액이 US 300달러 이상이거나 달러 외에 유로나 엔화로 환전한다면 우리은행의 ‘5월 황금연휴를 잡아라’ 이벤트가 적당하다. 달러 뿐 아니라 유로, 엔화 등 주요 통화에 대해 영업점에서 최대 75%까지 환율 우대를 받을 수 있기 때문이다.이와 함께 ▷두산타운 면세점과 한화갤러리아 면세점 등 5000~5만원 상당 사은권과 선불카드 ▷온라인적립금 ▷화장품 사은품 등도 제공된다. 또 한화갤러리아 면세점에서 하는 경품추첨 이벤트에도 자동 응모된다. 한화갤러리아 면세점은 추첨을 통해 ▷1등선불카드 50만원권(1명) ▷2등 10만원권(5명) ▷3등 5만원권(10명)을 제공하기로 했다.환전 금액이 1000달러 이상 많다면 농협은행 이벤트가 유리하다. 농협은행은 ‘봄! 꽃보다 여행’ 이벤트를 통해 1000달러 이상 환전 고객에게 기프티콘 5000원권을 증정한다. 다만 선착순 1500명에 한해서다.이와 함께 달러ㆍ유로화ㆍ엔화 등 주요 통화(우대율 70%)뿐 아니라 기타 통화에 대해서도 40%의 환율 우대를 해준다.카드사의 경우 항공권, 숙박 등 여행에 필요한 예약 뿐 아니라 여행 준비를 할 수 있는 쇼핑몰과 연계해 할인 이벤트를 벌이고 있다.씨티카드는 SSG.COM과 함께 오는 15~16일 이틀간 ▷SSG.COM 백화점 상품 20% 할인 쿠폰(최대 5만원) ▷신세계몰 상품 10% 쿠폰(최대 5만원) ▷이마트몰 점포상품 7% 쿠폰(5만원 이상 구매시 최대 2만원 할인) 등을 제공한다. 24일에는 결제건 당 최대 2만원 한도로 7% 청구할인도 가능하다.오는 30일까지는 와이페이모어에서 항공권을 예약하거나 결제하면 최대 20% 할인한다. 단 BC와 체크, 기업카드 등은 제외된다. 또 씨티비자카드로 여행관련 업종별 목표 금액 이상 사용시 사용금액의 3%를 캐쉬백으로 제공한다. 업종별 목표금액은 여행사 100만원, 호텔 20만원, 항공 60만원, 면세점 20만원, 해외 사용 US 200달러 이상 등이다.금융권 관계자는 “5월 연휴 기간 약 100만명의 해외 여행객이 출국할 것으로 전망된다”며 “해외 여행객을 잡기 위한 은행권의 경쟁이 뜨겁다”고 말했다.carrier@heraldcorp.com