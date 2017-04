코스콤 창립 40주년 기념 엠블럼ㆍ슬로건 발표, 웹진 공식 오픈

[헤럴드경제=문영규 기자] 코스콤(구 한국증권전산)이 창립 40주년 기념 엠블럼과 슬로건을 공개했다.코스콤은 지난 2월 2주 간의 임직원 대상 사내공모를 통해 ‘IT로 만드는 금융플랫폼 세상’을 슬로건으로 선정했으며 지난 40년 간 대한민국 자본시장 IT인프라를 책임지고 고객과 상생해 온 이미지를 표현한 엠블럼을 발표했다고 13일 전했다.이번 공모전에는 100명의 임직원이 참여한 것으로 전해졌다.석동한 경영전략본부장은 “창립 40주년을 맞아 성과 및 발자취를 돌아보며 고객에 대한 고마움을 표현하기 위해 엠블럼과 슬로건을 선정했다”면서 “40주년 기념 각종 행사 및 전시 등에 활용할 방침”이라고 말했다.또한 코스콤은 기존에 인쇄물로 발행하던 금융IT 전문 사외보 ‘Financial IT Frontier’(파이낸셜 IT 프런티어)를 웹진으로 변경해 관련 인터넷 사이트를 공식 오픈했다.매 분기마다 발간되는 ‘Financial IT Frontier’는 금융투자업계에서는 유일한 금융IT전문 매거진을 표방하면서 금융IT 이슈 및 트렌드에 대한 전문가들의 심도 있는 콘텐츠를 게재하고 있다.ygmoon@heraldcorp.com