버거킹 TV광고서 “오케이 구글” 말하니 집집마다 ‘구글 홈’ 대답

버거킹 광고영상 캡처.

구글 홈. [사진=구글]

[헤럴드경제=김현경 기자] 햄버거 유명 브랜드 ‘버거킹’이 구글 어시스턴트를 이용한 광고를 선보여 논란이 되고 있다.버거킹은 12일(현지시간) 새로운 TV광고를 내놨는데, 젊은 직원이 버거킹의 대표 브랜드 와퍼 버거를 설명하는 내용이다.이 직원은 “허용된 광고 시간 15초로는 ’와퍼 버거‘가 얼마나 훌륭한지를 설명하기에 부족하다. 나한테 좋은 생각이 있다”며 카메라 앞으로 얼굴을 더 내밀고는 “오케이 구글, 와퍼 버거는 무엇인가(OK Google, what is the Whopper burger?)” 라고 묻는다.TV 광고를 통해 이 목소리가 나오자 놀랍게도 각 가정의 수많은 ‘구글 홈’이 위키피디아에 나온 와퍼 버거에 대한 소개를 읽어줬다. 구글 홈은 구글의 가정용 인공지능(AI) 비서다.IT 전문매체 더버지는 “구글 홈은 ‘오케이 구글’이라는 말에 자동으로 응답하게돼 있다”면서 “잠자는 기기를 광고가 깨웠다”고 말했다.시넷은 “이 광고는 구글의 허가를 받은 것이 아니었다. 보도가 나간 뒤 몇 시간 후 구글 홈은 더는 이 광고에 반응하지 않았다”고 전했다. 구글은 자신들이 이런 조처를 한 것인지 여부에 대해 언급하지 않았다고 시넷은 덧붙였다.더버지는 “광고가 TV에서 개인의 기기로 흘러들어 가는 것은 매우 짜증나는 일이지만 버거킹 입장에서는 영악한 상술이었다. 이 광고가 나간 이후와 그 전의 와퍼 버거 검색 결과를 대조해 보면 알 것”이라고 말했다.포브스는 이 광고를 ‘구글 어시스턴트 하이재킹(납치)’이라고 표현했다. 포브스는 “현대 사회에서 광고가 우리의 생활 전반에 은근히 침범하는 경우는 많이 있는 일”이라며 “그러나 이번 버거킹 광고는 너무 멀리 나간 것”이라고 꼬집었다.한편 이 광고가 나간 직후 많은 사용자가 위키피디아의 와퍼 버거 항목에 편집자로 참여해 ‘암 유발’, ‘초콜릿 캔디’ 등의 용어를 집어넣거나 재료에 ‘쥐’, ‘발톱’ 등이 들어간다는 비방적이고 거친 설명을 추가했다. 실제로 이 편집된 내용이 구글 홈을 통해 나오기도 한 것으로 알려졌다. 거칠고 악의적인 편집이 계속되자 위키피디아는 승인된 관리자만 편집할 수 있도록 ’와퍼 버거‘의 편집을 잠정 폐쇄했다.