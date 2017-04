청소년 영어매거진 헤럴드 인사이트 & 투모로우 학생기자들의 활약상

국내외 다양한 이슈에 대한 기사 소재 발굴 및 취재, 기사 작성 및 감수 등 퍼블리싱 전 과정에 학생기자들이 관여하여 운영되는 국내 유일의 청소년 영문 매거진 헤럴드 인사이트 & 투모로우의 2017년 졸업예정자들의 미국 대학 합격 소식들과 학생기자들의 활약상을 소개한다.이지우 기자는 Missouri Academy of Science, Mathematics and Computing 졸업 예정으로, Rutgers University Pharmacy (약학대학 순위 30위) 와 Northeastern University Pharmacy (약학대학 순위 33위)에 합격했습니다. 약학대학 학비가 매년 6만 7천불 정도인데, 매년 5만불의 장학금제의도 받았다.배병준 기자는 Asia Pacific International School 졸업 예정으로, Claremont McKenna College (리버럴아트 순위 9위), UCLA (전국 순위 24위), Boston College (전국 순위 31위), University of Michigan Ann Arbor (전국 순위 27위), Emory University (전국 순위 20위), Rutgers University (전국 순위 70위, 총 4만불 장학금 제의)의 합격 통지를 받았다.박환 기자는 Manlius Pebble Hill School 졸업 예정으로, New York University (Stern) (경영대 순위 12위), University of Virginia (전국 순위 24위), Boston College (전국 순위 31위), University of Michigan Ann Arbor (전국 순위 27위)의 합격 통지를 받았다.김선우 기자는 Yongsan International School of Seoul 졸업 예정으로, George Washington University (전국 순위 56위), Boston University (전국 순위 39위), UC Davis (전국 순위 44위)의 합격 통지를 받았다.박지윤 기자는 Branksome Hall Asia 졸업 예정으로 Cornell University (전국 순위 15위)에서 조기 전형으로 합격 통지를 받았다.김영재 기자는 Pomfret School 졸업 예정으로, Washington University in St. Louis (전국 순위 19위), Boston College (전국 순위 31위), Emory University (전국 순위 20위), Brandeis University (전국 순위 34위), Case Western Reserve University (전국 순위 37위, 총 94,000불 장학금 제의), Grinnell College (리버럴 아트 19위, 총 96,000불 장학금 제의), Macalester College (리버럴 아트 24위), Bates College (리버럴 아트 27위)의 합격 통지를 받았다.