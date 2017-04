현대기아차 K5 왜건, 그랜저 등 6개 차종 ‘2017 레드닷 디자인상’ 수상

2017 레드닷 디자인상의 제품 디자인 부문 수송 디자인 분야에서 최우수상(Best of Best)을 받은 기아차의 K5 왜건. [사진제공=기아차]

[헤럴드경제=박혜림 기자] 현대차 그랜저, 기아차 K5 왜건 등 현대ㆍ기아차의 6개 차종이 동시에 레드닷 디자인상(2017 Red Dot Design Award)을 수상했다.4일 현대ㆍ기아차에 따르면 기아차의 K5 왜건은 2017 레드닷 디자인상의 제품 디자인 부문 수송 디자인 분야에서 최우수상(Best of Best)을 받았다.현대차의 그랜저와 제네시스 G80 스포츠가 본상(Winner)을, 현대차의 i30와 기아차의 니로, 리오가 장려상(Honourable Mention)을 각각 수상했다.레드닷 디자인상은 iF 디자인상, IDEA 디자인상과 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터(Design Zentrum Nordheim Westfalen)에서 주관하며, 디자인의 혁신성과 기능성 등 다양한 핵심 평가 기준을 바탕으로 매년 각 분야별 수상작을 결정한다. 올해 디자인 부문에는 전세계 57개국에서 총 5214개의 제품이 출품됐다.기아차의 유럽전략차종인 K5 왜건은 세단의 앞모습을 유지하면서도 완만한 슬로핑 루프, 빼어난 창문 형상으로 스포티함을 완성한 데 높은 평가를 받았다.앞서 기아차의 K5는 지난 2011년 한국차 최초로 레드닷 디자인상에서 최우수상을 받았다. 또 지난해 3월에는 올 뉴 K5가 최우수상을 거머쥐었다. 기아차는 이번 수상을 계기로 △2009년 쏘울 △2011년 K5 △2013년 프로씨드 △2014년 쏘울 등에 이어 9년 연속 레드닷 디자인상을 수상하며 디자인 경쟁력을 인정받았다.현대차의 그랜저는 기존 모델의 고급스러움을 계승함과 동시에 강인하고 웅장한 디자인을 완성한 점이 높은 점수를 받아 본상을 수상했다. 또 장려상을 받은 i30는 iF 디자인 어워드, 핀업 디자인 어워드에 이어 세 번째 디자인 관련 상을 받으며 탁월한 상품성을 증명했다.아울러 제네시스 G80 스포츠는 기존 G80 세단이 갖춘 완벽한 비율과 고급감에 스포츠 모델 만의 역동적인 감성을 강조한 내외관 디자인이 호평을 받으며 본상을 수상했다.현대ㆍ기아차 관계자는 “이번 레드닷 수상은 진화된 현대ㆍ기아차, 제네시스 디자인의 경쟁력을 다시 한번 검증한 것”이라며 “새로운 디자인의 차종들을 중심으로 올해 국내, 유럽을 포함한 전세계 시장에서 높은 디자인 경쟁력을 지속적으로 알릴 것”이라고 말했다.