“4차 산업혁명시대…혁신을 혁신하라” 구본무 회장의 특명

구본무<> LG 회장이 ‘혁신을 혁신하라’고 주문했다. 사물인터넷과 로봇 및 인공지능 산업으로 대표되는 4차 산업혁명 시기엔 기존의 혁신을 넘어서는 혁신이 필요하다는 것을 강조한 것이다.구 회장은 30일 오후 경기도 광주시 곤지암리조트에서 열린 ‘LG혁신한마당’에서 “기술과 산업이 근본적으로 변하고 있는 4차 산업혁명의 큰 흐름을 볼 때 지금까지 해왔던 혁신 방식으로는 치열한 경쟁에서 승리하기에 부족하다”며 “우리의 혁신 목표와 혁신의 과정들을 하나하나 냉철하게 살펴보고, 시대가 요구하는 수준에 맞도록 과감하게 바꾸어야 한다”고 말했다.구 회장은 이어 “창립 70년을 맞는 올해, 변화에 주저하지 않았던 LG의 저력을 바탕으로 새로운 시대에 맞는 한 차원 높은 혁신을 반드시 이뤄내야 한다”라고 당부했다.‘LG혁신한마당’은 연구개발(R&D), 생산, 품질, 마케팅 등 다양한 사업현장에서 경영혁신활동으로 제품 및 서비스의 글로벌 경쟁력 확보와 차별화된 고객 가치 창출 등의 성과를 낸 사례를 공유하고 격려하는 자리다. 구본준 (주)LG 부회장, 차석용 LG생활건강 부회장, 박진수 LG화학 부회장, 권영수 LG유플러스 부회장, 한상범 LG디스플레이 부회장, 조성진 LG전자 부회장 등 최고경영진 등 임직원 250여명이 참석했다.시상도 이어졌다. 올해에는 ▲LG전자 ‘LG 시그니처’ ▲LG전자 ‘그램’ 노트북 ▲LG디스플레이 ‘올레드 TV’ 패널 생산성 향상 ▲LG생활건강 브랜드 ‘빌리프’ ▲GⅡR 북미 ‘올레드 TV’ 마케팅 등 모두 9개 팀이 수상했다.우선 LG전자에선 초프리미엄 가전 브랜드 ‘LG 시그니처’팀이 수상했다. ‘LG 시그니처는’ 레드오션으로 분류되며 더이상의 성장은 없다던 가전 시장에 ‘초프리미엄’ 시장을 개척했다는 평가를 받는다.LG시그니처는 수려한 디자인으로 ‘가전 제품’의 시대를 넘어 ‘가전 작품’의 시대를 열었다는 설명이다. 이는 곧 LG의 브랜드 이미지를 프리미엄급으로 격상시키는 효과도 냈다.시그니처 제품 군 가운데 가장 눈에 띄는 것은 ‘LG 시그니처 올레드 TV W’다. 이 제품은 지난 1월 미국에서 열린 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2017’에 출품된 모든 제품 중 최고 제품 단 1개에만 수여하는 ‘최고상(Best of the Best)’과 TV 부문 최고 제품에게 수여하는 ‘최고 TV상(Best TV Product)’을 포함한 30여 개의 어워드를 수상했다.LG전자 노트북 ‘그램15’는 노트북 시장을 확고히 선도하기 위해 세계 최초로 15.6인치 대화면에 무게는 980g에 불과한 초경량 노트북을 실현했다. LCD, 배터리 등을 포함한 모든 부품에 LG 계열사의 초경량 기술을 집중해 기존 동급제품 무게인 1.39kg에서 980g으로 약 30%를 감량하며 초경량 노트북 시장을 주도하고 있다.세계 유일 대형 올레드 패널을 양산하는 LG디스플레이는 ‘올레드 TV 패널의 생산성 향상’을 통해 올레드 TV 시장이 본격적으로 확대될 수 있는 기반을 마련했다.올레드패널은 그러나 그간 공정 난이도 때문에 수율이 낮았으나 LG디스플레이는 이물발생을 최소화하는 다양한 생산혁신활동으로 수율을 향상시켰다.LG디스플레이는 올레드 대면적 증착 반송기술(제조 공정 상 패널을 빠른 시간 내에 안정적으로 운반하는 기술)을 개발해 원가 경쟁력을 확보했다.마케팅 분야 우수 사례도 수상했다. LG생활건강은 고급 화장품 브랜드 ‘빌리프’는 대표 제품인 수분 크림에 ‘폭탄 크림’이라는 펫네임(Pet name, 애칭) 마케팅으로 제품 핵심 속성인 ‘폭발적인 수분감’을 위트 있게 표현해 인지도를 확대했다. 또 광고마케팅 전문 지주회사 GⅡR(지투알)은 북미 시장에서 올레드 TV의 인지도를 높여 실제 구매로 이어질 수 있도록 ‘데이터 분석 기반의 신규 마케팅 기법’을 활용했다.강연자로 오른 한상범 LG디스플레이 부회장은 올레드 TV 패널 개발 사례와 ‘럭키크림’에서부터 ‘올레드 TV’까지 LG의 도전과 혁신의 역사를 언급하며 시장선도를 위한 LG만의 길을 열어 나가야 함을 강조했다.홍석희 기자/hong@heraldcorp.com