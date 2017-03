이방카 공식직함은 ‘대통령 보좌관’

[사진제공=AFP]

도널드 트럼프 미국 대통령의 맏딸 이방카 트럼프<>가 공식 직함을 달고 백악관에서 일할 예정이다. 공무원 신분이 아닌 이방카가 ‘비공식 실세’로 활동하는 것에 대한 윤리 논란을 잠재우기 위한 조치로 풀이된다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이방카는 29일(현지시간) 성명을 통해 “내가 개인 자격으로 대통령에게 자문하면서 자발적으로 윤리 규정을 따르는 것에 대해 우려하는 의견을 들었다”면서 “백악관에서 무급 직원(unpaid employee)으로 일하면서 다른 공무원들과 똑같이 모든 규정을 적용받겠다”고 밝혔다.그는 “이 과정에서 나는 전례가 없는 내 역할을 다루기 위해 백악관 고문과 내 개인 변호인과 함께 긴밀한 협조 하에 일해왔다”고 덧붙였다.이방카의 공식 직함은 ‘대통령 보좌관(assistant to the president)’이 될 것이라고 NYT는 전했다.그동안 이방카는 공식 직함은 없었지만 백악관 서관에 사무실을 갖고 트럼프 대통령에게 조언하며 실질적인 영향력을 행사해왔다.그는 지난주 “대통령의 비공식 고문으로 일하겠다”고 밝혔다.그러나 윤리 전문가들은 이방카가 비공식 고문으로 일하면 각종 규정과 공개를 피할 수 있다며 비판했다.이방카의 남편인 제러드 쿠슈너 또한 백악관 선임고문을 맡고 있고, 신설하는 ‘미국혁신국(Office of American Innovation)’ 수장으로도 임명되면서 트럼프 대통령의 ‘친인척 정치’ 강화가 도마에 오른 상황이다.이방카의 변호사 제이미 고어릭은 “이번 결정은 연방 윤리 규정을 준수하겠다는 이방카의 의지와 반대 의견에 대한 개방성에서 비롯됐다”면서 “이방카는 연방 공무원에게 요구되는 재산공개서를 제출하고, 그가 자발적으로 준수하고자 했던 윤리 규정의 적용을 받을 것”이라고 말했다.트럼프 대통령 대변인은 “이방카가 퍼스트 도터(first daughter)라는 전례 없는 역할을 수행하고 대통령을 지원하는 데 이같은 행보를 선택한 것을 우리는 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.이어 “이방카의 무급 봉사는 윤리와 투명성, 규정 준수에 대한 우리의 노력을 더욱 강화한다”면서 “이전에는 그에게 주어지지 않았던, 미국 대중을 위한 실질적인 정책 혜택을 이끌어내는 계획을 주도할 수 있는 기회를 증가시켰다”고 전했다.김현경 기자/pink@heraldcorp.com