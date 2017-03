건강한 포만감…샐러드도 한끼 식사처럼

[사진='피그인더가든' 가림막]

[헤럴드경제=최원혁 기자] SPC그룹은 다음달 3일 서울 여의도에 샐러드 브랜드 ‘피그인더가든(PIG IN THE GARDEN)’을 론칭 한다고 27일 밝혔다.‘피그인더가든’은 샐러드도 식사처럼 맛있고 배부르게 먹을 수 있다는 ‘건강한 포만감’을 은유적으로 표현한 브랜드 명으로 고품질의 샐러드를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 파인 캐주얼(Fine Casual) 샐러드 전문점이다.‘피그인더가든’의 메뉴는 주문과 동시에 만들어지는 샐러드볼(Bowl)과 그릴 메뉴와 스쿱 샐러드를 골라 구성하는 플레이트(Plate)로 구성된다. 샐러드볼은 천연효모를 사용한 피타 브레드, 플레이트는 마늘빵이 함께 제공된다.또 시저샐러드, 콥샐러드 등 대중적인 메뉴와 생딸기가 들어간 ‘리코타 인 시즌’ 샐러드, ‘연어포케’ 등의 시즌 메뉴도 갖췄으며 10여가지의 드레싱과 그릴 메뉴, 견과류 등의 토핑, 30여가지의 채소를 취향에 맞게 선택해 주문할 수 있는 ‘나만의 샐러드(Make Your Own)’도 주문 가능하다.100% 착즙주스, 레몬에이드 등 샐러드와 잘 어울리는 건강한 음료도 다양하게 준비되어 있다. 특히 사과와 얼음을 갈아 넣어 상큼한 식감이 특징인 ‘애플 크러쉬’는 피그인더가든의 시그니처 음료다.이 밖에도 샌드위치와 수프, 다양한 수제맥주(크래스트 비어)도 맛볼 수 있다. 오후 5시부터 9시까지 로티세리 오븐(회전식 직화오븐)에 구워 기름기는 줄이고 바삭함은 살린 치킨 메뉴도 제공되어 맥주와 함께 즐기기 좋다.‘피그인더가든’의 인테리어는 자연친화적이고 쾌적한 분위기를 살렸다. 매장 정문에 들어서면 싱싱한 화초가 자라는 벽면을 볼 수 있으며 테이블 곳곳에 과일 나무를 배치했다. 또 오픈 바 형태로 꾸며 만들어지는 과정을 한눈에 볼 수 있다.SPC그룹 관계자는 “건강한 식단에 대한 관심이 높아지면서 샐러드가 애피타이저나 사이드 메뉴를 넘어 식사 대용으로 자리잡아 가고 있다”며 “피그인더가든은 샐러드를 더욱 맛있고 다양하게 즐길 수 있도록 해 건강한 식문화를 선도할 것”이라고 전했다.한편, SPC그룹은 매장 공식 오픈 전 다양한 이벤트를 진행한다. 오는 29일까지 채소와 과일 이미지로 디자인된 ‘피그인더가든’ 매장의 공사 가림막을 배경으로 사진을 찍어 인스타그램에 업로드 하면 추첨을 통해 2인 식사초대권을 제공한다. 자세한 내용은 피그인더가든 공식페이스북과 인스타그램에서 확인할 수 있다.