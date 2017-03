[증권사 Hot Report] 디스플레이-IT, 추가적인 주가 상승 기대…KB증권

[헤럴드경제=박세환 기자] 연초이후 상승세를 이어오는 IT 종목들이 디스플레이의 호조를 근거로 추가적인 주가상승이 가능할 것이라는 분석이 나왔다.KB증권은 IT 종목들이 연초 이래 계속 상승세를보였지만 여전히 저평가돼 있고, 디스플레이 부문의 시장 확대 및 중장기적 투자 확대도 예상된다며 관련 종목의 목표주가를 상향 조정했다.김동원 KB증권 연구원은 “IT 대형주 7개사(삼성전자, LG전자, SK하이닉스, LG디스플레이, LG이노텍, 삼성전기, 삼성SDI)의주가 상승이 상당 기간 지속될 것”으로 예상했다.김 연구원은 상승 요인으로 ▷2013년 이후 4년 만에 IT 부품 및 세트 재고 최저치 기록 ▷제품 구성의 프리미엄 중심 변화와 원가구조 개선 ▷글로벌 동종업체 밸류에이션(기업가치 대비 주가수준)와 비교해 저평가 매력부각을 꼽았다.김 연구원은 이와 함께 듀얼카메라 부문의 시장확대와 중장기적인 발광다이오드(OLED) 분야 투자 확대를 전망했다. 그는 올해 MWC(Mobile World Congress)에서 듀얼카메라가 스마트폰 핵심 트렌드 중 하나였다며 듀얼카메라에 대해 “화소 상향보다 사용자가 자주 쓰는 기본 기능의 진화가 특징이었다”고 짚었다.실제 LG전자는 이전에 비해 광각이 70% 개선된 125도 광각렌즈를 자사 스마트폰에 탑재했으며, 오포(Oppo)는 세계 최초로 5배 광학줌 기능을 스마트폰에 넣었다. 하반기에 출시될 아이폰8도 전체 출하량 중 70%에 듀얼카메라 기능을제공할 전망이다. 이에 김 애널리스트는 LG이노텍의 목표주가를 14만원에서 16만원으로, 삼성전기의 목표주가는 7만2천원에서 8만원으로 상향 조정했다.김동원 연구원은 OLED 투자 확대와 관련해선 “지난해부터 OLED 탑재 스마트폰이 매년 1억대 이상 증가하면서 스마트폰 OLED 탑재율도 지난해 16%(3억대)에서 오는 2020년까지 50%(8억대)까지 확대될 전망”이라며 “올 하반기부턴 LG전자, 구글, 중국 스마트폰 업체등도 플래그십 스마트폰에 OLED 탑재가 예상돼 중소형 OLED 패널 출하는 오는 2020년 8억대 이상으로 증가할 것”이라고 내다봤다.김 연구원은 “현재 OLED 설비투자는 2016년 삼성디스플레이의 A3 대규모 투자 이후 소강상태에 놓여있다”면서도 “향후 삼성디스플레이 L7-1 라인의 OLED 전환투자, LG디스플레이 6세대 E5, P9E, P10 신규 투자와 2018년 예상되는 삼성디스플레이의 A5 투자, 중국 업체의 6세대 플렉서블(휘어지는) OLED 신규 투자 등을 고려할 때 OLED 투자사이클은 2018년까지 지속될 전망”이라고 설명했다.이를 반영해 KB증권은 AP시스템의 목표주가를 3만원에서 3만3000원으로, 에스에프에이의 목표가를 7만4000원에서 8만원으로 상향했다. 테라세미콘 비아트론 한솔케미칼 동아엘텍의 실적전망 및 목표주가도 수정했다.박세환 기자/greg@heraldcorp.com