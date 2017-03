모비, '라그나로크R' 사전예약 쿠폰 추가

사전예약 어플리케이션 '모비'는 출시 예정 모바일게임의 다양한 아이템을 가장 먼저 확보할 수 있는 사전예약 쿠폰을 추가했다.이번에 쿠폰이 추가된 게임은 '라그나로크R'로, 별다른 미션 없이 사전예약 신청만 해도 게임 출시 후 '다이아 640개', '승급 조각상자 30개', '바포메트 주니어 펫 조각 30개', '만능 조각 1개' 등을 지급한다.그라비티에서 서비스 예정인 '라그나로크R'은 게임 한류의 원조 격인 온라인게임 '라그나로크'의 IP(지식재산권)를 활용한 모바일 수집형 RPG다. 턴 방식으로 전투가 진행되어 카드를 이용한 캐릭터의 공격과 방어, 다양한 스킬 등으로 몬스터 및 타 유저와 대결할 수 있으며, '프론테라 수호전'을 비롯해 카드 및 코스튬 시스템 등 원작에서 느낄 수 있던 재미 요소들을 고스란히 담아낸 것이 특징이다.이미 중국과 대만 등지에서 '라그나로크: 부흥'으로 서비스 중이며, 특히, 대만과 태국에서는 양대 마켓 최고 매출 5위 내에 진입하며 높은 인기를 구가하고 있다. 국내에서는 지난 16일부터 사전예약을 시작, 나흘만에 사전예약자 수 30만 명을 달성해 초반 흥행의 청신호를 켠 바 있다.한편, '모비'는 '리니지 레드나이츠', '데스티니 차일드 for Kakao', '섀도우버스', '파이널 블레이드', '킹스레이드', '의천도룡기 for Kakao', '클럽오디션', '나선의경계', '여명 for Kakao', '얼터너티브 걸즈 for Kakao' 등 인기 게임의 무료 쿠폰과 '요괴', '프로야구 H2', '라그나로크R', '다크어벤저3' 등 모바일게임 기대작의 사전예약 쿠폰을 제공한다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com