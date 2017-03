[사진=바른정당 제공]

[헤럴드경제=이슈섹션] 바른정당 의원들이 여의도 당사에서 춤사위를 선보였다.16일 진행된 ‘Show me the 바른정당’ 랩배틀 시상식을 통해서 국회의원들은 자신들의 권위를 내려놓았다.이 자리에서 주호영 원내대표, 김성태 사무총장, 황영철 전략홍보본부장 등은 수상자의 랩에 맞춰 흥겨운 춤사위를 선보였다.바른정당은 ‘대한민국 정치를 바라보는 국민들의 새로운 목소리를 찾기 위해’ 랩배틀을 기획했다.1등은 새로운 정치에 대한 바램을 담은 손희웅씨, 2등은 바른정당의 희망정치를 표현한 도깨비팀(박시영, 곽아름, 김광덕), 3등은 개혁에 대한 희망사항을 표현한 ‘To the right (류연근,김재영, 이상민)’, ‘ULD (박건우,제정한)’ 두 팀에게로 돌아갔다.랩배틀 당시 김성태 의원과 황영철 의원 등의 신명나는 댄스가 온라인상에서는 폭발적인 반응을 얻고 있다.onlinenews@heraldcorp.com