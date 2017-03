'모비', '덴마 with NAVER WEBTOON' 업데이트 기념 스페셜 쿠폰 추가

구글플레이 스토어 400만 다운로드의 사전예약 1위 어플리케이션 '모비'는 간단한 미션 참여로 업데이트된 게임의 캐시 및 아이템을 얻을 수 있는 스페셜 쿠폰을 추가했다.이번에 쿠폰이 추가된 게임은 금일(9일) 업데이트를 실시한 '덴마 with NAVER WEBTOON'으로 '1일 출석체크', '페이스북 공유', '5분 플레이' 세 가지 미션을 완료하면 '3~5성 캐릭터 소환권'을 지급한다.뉴에프오에서 서비스하는 '덴마 with NAVER WEBTOON'은 인기 만화가 양영순이 네이버에서 오랜 기간 연재하고 있는 동명의 웹툰을 원작으로 한 모바일게임이다. 원작에 등장하는 300여 종의 캐릭터를 3D로 재현하고, 명장면과 명대사를 완벽하게 구현해낸 것이 특징이며 '스테이지 모드'를 비롯해 '무한의 탑', '콴의 냉장고' 등 다채로운 콘텐츠를 자랑한다.금일(9일) 업데이트를 통해 투기장 정보를 기반으로 라운드별 전투를 벌이는 신규 콘텐츠 '챌린지 던전'을 추가했다. 이와 함께 투기장 및 길드 상점 보상 변경, 일부 버그 수정 등을 진행해 유저들의 주목을 얻고 있다.한편, '모비'는 '리니지 레드나이츠', '리니지2 레볼루션', '데스티니 차일드 for Kakao', '던전앤파이터 혼', '섀도우버스', '파이널 블레이드', '킹스레이드', '의천도룡기 for Kakao' 등 인기 게임의 무료 쿠폰과 '여명 for Kakao', '나선의 경계' 등 모바일게임 기대작의 사전예약 쿠폰을 포함해 사전예약 어플 중 가장 많은 게임 쿠폰을 제공하며 회원 수, 일일 이용자 수에서 독보적인 1위를 달리고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com