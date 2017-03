남대문 AIA타워 바이탈리티존 오픈...누구나 건강 체험

[헤럴드경제=한희라 기자]AIA생명이 혁신적인 웰니스프로그램인 ‘AIA바이탈리티 존(AIA Vitality Zone)’을 일반인들에게도 공개했다.서울 중구 순화동 AIA타워 지하 1층에 51.5㎡ 규모로 들어서는 바이탈리티존은 크게 세 가지 테마로 구성돼 있다.‘건강에 대한 이해(Know your health)’ 존에서는 본인의 체형과 연령에 따른 신체상태를 체크해 볼 수 있다. 체중, 신장 등은 물론 체성분 측정기를 통해 체지방, 골격근량 등을 직접 확인할 수 있다.‘건강 증진(Improve your health)’ 존은 건강한 몸을 만들기 위해 몸을 푸는 공간이다. 올레길을 포함한 다양한 트렉킹 코스를 실제 체험해 볼 수 있는 러닝머신과 농구게임 및 동작 인식 게임 프로그램 등 재미와 건강을 접목한 기구들을 체험해 볼 수 있다.‘보상혜택(Enjoy the reward)’ 존에서는 신체상태에 대한 간단한 체크와 운동을 한 고객에게 비타민 음료 등을 제공하며, 향후 일상에 도움이 되는 다양한 혜택들이 제공될 예정이다.이 프로그램은 AIA생명 직원은 물론, AIA타워 입주사 임직원과 AIA타워를 방문하는 모든 일반 시민들도 즐길 수 있다.차태진 AIA생명 대표는 “바이탈리티 존을 통해 AIA타워를 즐겁게 일하는 곳, 방문하고 싶은 곳으로 만들고 싶다”며 “AIA는 보험사들의 딱딱한 이미지와 틀에 박힌 인식에서 벗어나 신선하고 재미있는 공간을 제공하고 동시에 건강한 삶을 선물하고자 한다”고 말했다.AIA 바이탈리티는 고객이 본인의 행동 변화를 통해 더 오래, 더 건강하게, 더 나은 삶을 영위할 수 있도록 도와주는 AIA생명의 고객 참여형 웰니스 프로그램이다. 개인의 행동패턴을 간편히 확인하고 고객 스스로 운동 부족 등의 생활 습관을 개선하도록 지원한다.AIA생명은 지난달 임직원 400여명과 함께 바이탈리티 직원 대상 사전 런칭 행사를 가진 바 있다. 동작인식과 증강현실 기술이 구현된 피트니스 센터에서 자신의 신체상태를 확인하고, 금연, 다이어트, 운동 등 본인의 새해 건강목표를 정하는 프로그램으로 꾸며졌다.hanira@heraldcorp.com