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  • [인사] 국무조정실ㆍ국무총리비서실 外

  • 기사입력 2017-03-08 07:29 |이원율 기자
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▶국무조정실ㆍ국무총리비서실 <부이사관 승진> ▷기획총괄과장 심종섭 ▷규제정책과장 송민섭 ▷사회정책총괄과장 김달원 <서기관 승진> ▷일반행정정책관실 문유진 ▷재정금융기후정책관실 한아름 ▷민정민원비서관실 김양욱 ▷공보기획비서관실 최병근 ▷정무기획비서관실 강효성

▶식품의약품안전처 <부이사관 승진> ▷의약품안전국 마약정책과 강석연 <서기관 승진> ▷의약품안전국 김일수 ▷의료기기안전국 오영진 ▷식품의약품안전처 오운환 <기술서기관 승진> ▷식품안전정책국 최용훈 ▷기획조정관실 오정원 ▷소비자위해예방국 박종필

▶병무청 <부이사관 승진> ▷기획재정담당관 권병태 ▷운영지원과장 정창근 ▷병역판정검사과장 김용무

▶한국방송광고진흥공사 <상임이사> ▷전무이사 민원식 ▷광고진흥본부장 김성규 ▷미디어사업본부장 윤백진 ▷광고영업본부장 성낙종

▶MBC ▷MBC플러스 대표이사 사장 권재홍 ▷〃 부사장 정호식 ▷〃 이사 김영삼

▶한국국제협력단 ▷글로벌사업이사 설경훈

▶한국인터넷기업협회 ▷회장 한성숙

▶계명대동산의료원 ▷병원장 송광순

▶칠곡경북대병원 ▷진료처장 최병호 ▷사무국장 김재성 ▷기획조정실장 김종광 ▷교육연구실장 양정덕

▶KTB투자증권 <전무 신규선임> ▷Financial Market 본부장 김세훈

▶대상㈜ ▷식품BU장 임정배
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