뉴 푸조 3008, 2017 제네바 모터쇼서 SUV 최초 ‘2017 올해의 차’ 수상

[헤럴드경제=박혜림 기자] 글로벌 자동차 브랜드 푸조(PEUGEOT)의 뉴 푸조 3008이 SUV 최초로 제네바 모터쇼가 선정한 ‘올해의 차’에 선정됐다.푸조의 공식 수입원인 한불모터스㈜는 6일(현지시간), 87회 제네바 모터쇼 개막을 앞두고 발표된 ‘2017 올해의 차(2017 Car of the year)’에 뉴 푸조 3008이 선정됐다고 7일 밝혔다.뉴 푸조 3008은 22개국 58명의 기자단 투표를 통해 올해의 차로 최종 선정됐다.이번에 발표된 ‘2017 올해의 차’는 지난 2016년 한해 동안 유럽에서 판매된 총 50여대의 신차 중 최종 후보 7개 모델이 경쟁해 뽑혔다. 최종 후보에는 시트로엥 C3를 비롯해 알파로메오 줄리아, 볼보 S90/V90, 메르세데스-벤츠 E클래스, 닛산 미크라, 토요타 C-HR이 올랐으며, 뉴 푸조 3008은 유일하게 300점 이상을 기록해 올해의 차라는 영예를 안았다.한불모터스 관계자는 “뉴 푸조 3008은 제네바 모터쇼에서 1964년 올해의 차(Car of the year)가 제정된 이래 처음으로 상을 받는 SUV 모델”이라며 “최근 SUV와 크로스오버 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 심사위원들이 뉴 푸조 3008의 우수한 상품성을 인정한 것”이라고 말했다.특히 획기적인 디자인과 인체공학적인 아이-콕핏(i-Cockpit®) 시스템, 경쟁 모델 대비 우수한 기본 사양, 뛰어난 로드 핸들링 등 뛰어난 강점이 이번 수상의 주요 요인을 꼽혔다. 차세대 아이-콕핏 (i-Cockpit®) 시스템은 혁신적이고 미래지향적 디자인을 갖춤과 동시에 직관적인 드라이빙 환경을 제공해 높은 평가를 받았다. 여기에, ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 보조시스템)을 옵션사양으로 도입해 차량의 안전성을 더욱 높였다.이날 시상식에 참석한 쟝-필립 임파라토(Jean-Philippe Imparato) 푸조 CEO는 “뉴 푸조 3008이 2017년 유럽 올해의 자동차에 선정돼 매우 기쁘고 자랑스럽다”며 “이번 수상은 지난 5년간 최고의 SUV를 만들기 위해 노력한 푸조 브랜드와 임직원 모두에게 영광을 돌린다”라고 소감을 밝혔다.한편 뉴 푸조 3008의 국내 출시는 3월 말로 예정돼 있다.rim@heraldcorp.com