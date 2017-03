[2017 대한민국 고객만족·브랜드 경영대상](주)내셔널에프피,국내 첫 10년연속 ‘TOT’ 보유…금융인의 멘토

(주)내셔널에프피의 최윤선 부사장은 전세계 금융인 중 0.05%의 최고 전문가를 뜻하는 TOT(Top of the Table) 종신회원 자격을 획득하였으며, 이러한 실적으로 금융인들 사이에서도 멘토로 손꼽힐 만큼 꾸준한 성과를 이어왔다. 미국에서 첫 출발된 MDRT협회는 FP의 업적과 자격증, 윤리적인 부분을 평가해서 5% 안에 드는 타이틀로 MDRT(Million Dollar Round Table)라 불리고 MDRT 업적의 3배를 달성해야 얻을 수 있는 COT(Court of the Table) 자격에 이어 MDRT 업적의 6배를 달성해야 얻을 수 있는 타이틀이 TOT인데, 이를 10년 연속 달성한다는 것은 엄청난 결과이다.처음부터 금융인의 길을 선택한 것은 아니었지만 최 부사장은 2006년 MDRT, 2007년 COT를 달성하며 이미 2015년에는 MDRT종신회원이 되었고, 2007년부터 현재 10년 연속으로 TOT를 달성하는 눈부신 성과를 거두었다. 최 부사장은 지난 2014년 자신의 경험을 에피소드 형식으로 집필한 저서 ‘TOT(Target on Time)를 바라는 TOT(Top of the Table)’를 출간하기도 했다. 이 저서는 금융인으로서의 자부심을 담은 TOT(Top of the Table) 타이틀에 대한 소회와 함께 하나님께 비전을 품은 TOT(Target on Time) 타이틀을 통해 가치관을 형성해온 지난날을 담은 책이다. 특히 놀라운 것은 그녀는 TOT달성을 위해 고객의 100세 플랜 라이프 맵을 그리며 전체 자산과 고객의 삶을 플랜하는 일을 강조하고 있으며 조직 관리와 사람 케어에 더 많은 에너지를 쏟고 있다는 것이다.최 부사장은 지난 2011년부터 (주)내셔널에프피의 부사장으로서 경영과 재무관리 일을 함께 하면서 회사가 보유하고 있는 객관적인 금융시스템을 통해 다양한 고객들의 재무목표에 필요한 부분들을 조언하고 관리하면서 고객의 니즈를 채워가고 있다. 무엇보다 사람 중심의 컨설팅과 고객을 가족처럼 생각하는 마음이 최윤선 부사장의 강점이다. 금융이나 보험 분야의 경력이 전무한 상태에서 이런 성과를 거둔 것은 ‘금융 경력만이 최고의 금융인이 되는 길은 아니다’라는 것을 보여주고 있어, 금융인 후배들의 좋은 롤모델이 되고 있다.또한 (주)내셔널에프피는 재무설계를 지향하는 법인으로서 전통형 영업 조직뿐 아니라 최근 1인 조직 및 지사형 조직으로 구성된 내이파(NaiFA) 사업단을 운영하는 등 시장의 흐름에 맞춰 다양한 변화를 시도하고 있다.