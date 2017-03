[2017 대한민국 고객만족·브랜드 경영대상 - 화장품/유통] 베스트이노베이션, 고객 믿음 담아낸 완판신화 프리미엄 화장품 돌풍

완판, 서버폭주 그리고 전량매진. 고객들이 먼저 반응한 프리미엄 화장품 브랜드 코페르를 최근 수식하고 있는 단어들이다. 덕분에 뷰티 에스테틱을 전문으로 코페르를 론칭한 베스트이노베이션 채윤석 대표는 요즘 눈코 뜰 새 없이 바쁜 나날을 보내고 있다. 코페르는 All IN ONE 제품으로 간편함은 물론, 피부재생에 도움을 주는 병풀추출물이 무려 67.8%나 함유되며 제조 성분부터 차별화를 두고 있다.대개 기존 화장품의 성분을 살펴보면 정제수가 가장 큰 비중을 차지하고 있는 가운데, 베스트이노베이션은 코페르 화장품 구성에 뛰어난 상처재생 효과를 보이는 병풀추출물 함량을 대폭 늘리는 승부수를 띄운 것이다. 이렇게 담긴 정직한 성분은 곧 소비자들의 만족도 면에서 빠른 효과를 나타냈다.특히, 코페르 프리미엄 비누는 얼굴당김 증상 완화 뿐만 아니라 깔끔한 세정력과 촉촉함을 유지하며 클렌징 이후, 최적의 보습력을 자랑한다는 후기들이 줄을 잇고 있다. (구매고객들은 코페르 프리미엄 비누를 두고 ‘올인원 비누’라는 호칭으로 애용하고 있기도 하다.)베스트이노베이션은 홍보방식도 남다르다. 별도의 광고 없이 소비자 참여형 SNS마케팅을 밑바탕으로, 뛰어난 제품력 만을 전면에 내세운 것이 바로 그것이다. 화장품 샘플 체험부터 시작하여 소비자들과의 소통창구로 접근성이 좋은 카카오스토리를 선택하며 24시간 소비자들의 의견을 귀 기울여 듣고 대화하기를 반복한 끝에, 코페르 제품에 대한 생생한 후기 및 의견들이 점점 입소문을 타고 전국으로 퍼졌다. 이러한 온라인 소통은 오프라인까지 이어져, 지역간담회를 주최하기에 이르렀고 프리미엄 코페르 클렌징 비누의 경우, 출시 보름 만에 프리미엄 온라인 비누시장에서 1위를 기록하며 1차 생산품의 전량 완판을 기록했다. 연이어, 론칭 초기에 설정한 기획과 마케팅 포인트, 파트너사들과의 끈끈한 파트너십이 함께 어우러져 1차부터 5차까지 생산량 전량 매진을 기록하는 기쁨을 누리기도 했다.현재, 코페르의 제품들은 국내 최고의 여성의류 브랜드인 카카오 스토리 판매 유통 채널 ‘모니카룸’에서 절찬 판매되고 있으며 2월 중순부터 다른 대형 채널들과 입점 계획을 논의중이고 그 중, 인천에 소재하고 있는 ‘신난다’ 채널과 공급계약을 맺기도 하였다.베스트이노베이션 채 대표는 ‘사용해보면 코페르를 사랑하게 될 것이다.’라는 말을 자주 할 정도로 제품에 대한 자부심이 큰 편이다. 같은 이유로 소비자들에게 받았던 사랑을 되돌려 주기 위해 베스트이노베이션은 작년 말부터 지역사회의 소외 계층들에게 필요한 물품 기부는 물론. 아산시와 협력하여 자선 바자회 개최 등 훈훈한 활동을 이어나가고 있다.