[생생코스닥] 큐리언트 “결핵치료제, EU 임상개발 지원 프로그램 선정”

[헤럴드경제=양영경 기자] 코스닥 상장사 큐리언트는 약제 내성 결핵 치료제 Q203이 유럽연합 산하 임상개발 지원 기구 EDCTP(European & Developing Countries Clinical Trials Partnership)의 임상개발 지원 프로그램에 선정됐다고 28일 밝혔다.이로써 큐리언트는 결핵 치료제 임상 개발 전문가로 구성된 PanACEA (Pan African consortium for the Evaluation of Anti-tuberculosis Antibiotics) 컨소시엄과 임상 2상 개발을 추진하게 된다.총 지원 금액은 5년간 약 136억원으로 큐리언트는 임상 진행에 따른 실경비를 지원받는다. Q203의 임상 2상 개발을 중심으로 고용량 리팜핀을 포함한 치료법, 전임상 단계 물질인 BTZ043의 개발이 주요 과제다.남기연 큐리언트 대표는 "이는 난치성 질환인 다제내성 결핵의 치료뿐만 아니라, 내성을 발생시키는 주요 원인인 일반 결핵의 긴 치료 기간을 단축할 수 있는 표준 치료법에 Q203이 사용될 수 있도록 하는 임상 2상 개발"이라며 "회사뿐만 아니라, 세계 보건 역사에 있어서도 매우 중요한 일이라고 본다"고 말했다.Q203은 2015년 범부처신약개발사업단의 임상 1상 과제로 선정돼 현재 미국 식품의약국(FDA) 임상 허가를 바탕으로 임상 1B상 개발이 진행되고 있다.