버닝래빗, 2017년 신작 '드래곤로드 for Kakao' 정식 출시!

버닝래빗(대표 지운)은 자사의 2017년 첫 작품 '드래곤로드 for Kakao'를 카카오 게임하기를 비롯해 구글플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 정식 출시한다고 금일(28일) 밝혔다.'드래곤로드 for Kakao'는 다양한 드래곤 스킬과 2종의 영웅, 10종의 일반 유닛, 6종의 트랜스머신을 바탕으로 한 다양한 전술로 상대의 기지를 약탈하고 전투에서 승리하는 모바일 전략 시뮬레이션 게임이다.버닝래빗 관계자는 "'드래곤로드 for Kakao'는 기존 모바일 전략게임들이 가지고 있는 단순한 전략성에서 벗어나 드래곤이란 소재를 활용하여 제작되었기 때문에 모바일 전략게임 시장에서 새로운 바람을 일으킬 것이다"고 말했다.이어 "버닝래빗은 앞으로 다양한 웨스턴 전략게임을 퍼블리싱 할 예정인데 2017년에만 약 6종의 전략게임을 선보이겠다"며 "그 중 '갤럭시 컨트롤 for Kakao'는 스타크래프트의 전략성을 가진 우주전쟁을 소재로 한 게임인 만큼 국내 남성 유저들의 관심이 높다"고 덧붙였다.현재 '드래곤로드 for Kakao'는 카카오 게임하기, 구글플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운받을 수 있으며, 게임에 대한 자세한 내용은 소개 페이지(www.itossu.com/dragonlord)에서 확인 할 수 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com