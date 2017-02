[MWC 2017] 황창규 KT회장 “KT, 2019년 세계최초 5G 상용화 나설 것”

황창규 KT회장이 27일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 ‘모바일월드콩그레스(MWC)’에서 기조 연설을 하고 있다. [사진제공=KT]

[헤럴드경제=박세정 기자] “KT가 2019년, 세계 최초로 5세대(G) 통신 서비스를 상용화 하겠다”황창규 KT회장은 27일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 ‘모바일월드콩그레스(MWC)’의 기조연설에서 “5G는 단순히 네트워크를 향상시키는 수준을 넘어 새로운 세상을 가져올 것”이라며 “2019년 KT는 세계 최초로 5G 서비스를 상용화 하겠다”고 포부를 밝혔다.황 회장은 이 날 ‘5G 너머 새로운 세상(New World Beyond 5G)’을 주제로 행사 첫 날 첫 세션의 기조 연설을 맡았다. 그는 ‘5G 올림픽’을 목표로 하고 있는 2018년 평창올림픽에 이어 당초 상용화 예상시기인 2020년보다 앞당겨 2019년 5G를 상용화 할 수 있을 것이라는 자신감을 내비쳤다.5G의 시범 무대가 될 평창올림픽에서 선보이는 5G 서비스도 집중적으로 소개했다. 봅슬레이 경기를 생생하게 보여주는 ‘싱크뷰’ 기술을 비롯해 피겨스케이트의 공연을 다양한 각도에서 즐길 수 있는 ‘타임슬라이스’를 소개하는 영상이 무대에서 상영되기도 했다.그는 “5G는 선수와 똑같은 시점으로 경기를 즐기고 실제 선수와 같은 팀에서 뛰는 듯한 생생함을 전달하는 새로운 미디어 패러다임을 만들 것”이라고 설명했다.황 회장은 이번 기조연설에 앞서 지난 2015년에도 ‘5G, 미래를 앞당기다(5G & Beyond, Accelerating the Future)’를 주제로 기조연설을 한 바 있다. 2년 전에는 5G가 가져올 미래를 설명했다면 올해 기조연설에서는 5G가 가져올 새로운 세상을 구체적으로 제시하는데 중점을 뒀다.대표적인 변화로 황 회장은 5G의 ’지능화‘를 꼽았다. 기존 네트워크가 속도만을 강조했다면 5G는 속도 뿐 아니라 아니라 연결성(Connectivity), 용량(Capacity)에 지능화(Intelligence)까지 더해졌다는 것이다. 5G를 기반으로 위치 정보의 정확도를 높이고 3차원(D)으로 정보를 제공하거나, 커넥티드카, 드론 등을 통제할 수 있는 역량도 커지게 된다고 황 회장은 설명했다.지능화를 통해 산업의 패러다임도 변하게 될 것으로 그는 내다봤다. 황 회장은 “5G 세상에서는 지금과 비교할 수 없는 빅데이터를 만들어 낼 것”이라며 “이는 환경, 질병 등 인류가 당면한 과제를 해결하는 중요한 열쇠로 활용될 수 있다”고 말했다. 이어 “5G는 만물인터넷, 빅데이터, 인공지능과도 결합해 생활은 산업의 패러다임까지도 혁신적으로 변화시킬 것”이라고 내다봤다세계 주요 ICT 기업 간의 협력도 주문했다. 그는 “5G 기반의 지능형 네트워크가 기후변화, 감염병 등 인류에게 주어진 과제를 해결하는 열쇠가 되기 위해서는 전 세계 통신사업자의 활발한 논의와 지속적인 협력이 필요하다”고 말했다.박세정 기자/sjpark@heraldcorp.com